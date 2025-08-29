search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 13:35
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 11:25

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου – «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

29.08.2025 11:25
jessiej

Η Jessie J ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης της περιοδείας, καθώς θα υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο της θεραπείας της για τον καρκίνο του μαστού.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, το πλήρες όνομα της οποίας είναι Jessica Cornish, είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις αρχές Ιουνίου, καθώς ξεκινούσε τη θεραπεία.

«Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να γίνει πριν από το τέλος του έτους. Και δυστυχώς αυτό συμπίπτει με την περιοδεία που είχα προγραμματίσει», είπε η Jessie J σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η περιοδεία της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, που ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο, θα μεταφερθεί για τον Απρίλιο του 2026. Αντίθετα, οι συναυλίες της στις ΗΠΑ, που θα πραγματοποιούσε τον Νοέμβριο, ακυρώθηκαν.

«Λυπάμαι που συμβαίνει αυτό. Νιώθω απογοητευμένη και λυπημένη… πρέπει να γίνω καλύτερα και πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να πάρω», συνέχισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Jessie J έχει μοιραστεί ανοιχτά τις μάχες που έχει δώσει με την υγεία της.

Σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, διαγνώστηκε με καρδιοπάθεια, ενώ στα 18 της υπέστη ένα ήπιο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Δύο χρόνια αργότερα αντιμετώπισε την προσωρινή απώλεια της ακοής της.

Παράλληλα, η Jessie J έχει μιλήσει για την επώδυνη εμπειρία της αποβολής που είχε τον Νοέμβριο του 2021. Τελικά, το 2023, κατάφερε να φέρει στον κόσμο τον γιο της, τον Sky Safir Cornish Colman, κάτι που είχε περιγράψει ως ένα «θαύμα».

Σύμφωνα με τον Guardian, η σταρ έχει κατακτήσει την κορυφή των βρετανικών charts τρεις φορές με τα τραγούδια «Domino», «Price Tag» και «Bang Bang», το τελευταίο σε συνεργασία με την Ariana Grande και τη Nicki Minaj.

Το 2011, κέρδισε τέσσερα Βραβεία Mobo, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες «Καλύτερη Βρετανίδα Καλλιτέχνις» και «Καλύτερο Άλμπουμ» για το «Who You Are».

Την ίδια χρονιά, τα Brit Awards την τίμησαν με το βραβείο «Rising Star» (Ανερχόμενο Αστέρι), ενώ η συνεργασία της στο «Bang Bang» της χάρισε μια υποψηφιότητα για Βραβείο Grammy το 2015.

Διαβάστε επίσης:

«Star Wars: Starfighter»: Ο Matt Smith στο πλευρό του Ryan Gosling – Ανακοινώθηκε το πλήρες cast τις ταινίας, όλα τα ονόματα

Emily in Paris: Η ανάρτηση της Lily Collins για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της 5η σεζόν – «Απίστευτα ευγνώμων και περήφανη»

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου με… επτάλεπτο standing ovation! Δάκρυσε η Emma Stone (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
selena_gomez_mexico
LIFESTYLE

Selena Gomez: Στο Μεξικό με τις φιλες της, λίγο πριν τον γάμο

mati new
ΥΓΕΙΑ

Πτερύγιο στο μάτι: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;

RodionShchedrin
ΜΟΥΣΙΚΗ

Rodion Shchedrin: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο διάσημος Ρώσος συνθέτης – «Μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ιδιοφυΐες»

metanastes hpa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις φορέων για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο

zoi liana new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πυρά» ΚΚΕ για τη μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Κανέλλη: «Αξιοθρήνητη πράξη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 13:35
selena_gomez_mexico
LIFESTYLE

Selena Gomez: Στο Μεξικό με τις φιλες της, λίγο πριν τον γάμο

mati new
ΥΓΕΙΑ

Πτερύγιο στο μάτι: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;

RodionShchedrin
ΜΟΥΣΙΚΗ

Rodion Shchedrin: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο διάσημος Ρώσος συνθέτης – «Μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ιδιοφυΐες»

1 / 3