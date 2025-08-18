search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 10:31
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

18.08.2025 09:46

Lily Collins: Στη Βενετία για τα γυρίσματα του 5ου κύκλου της σειράς «Emily in Paris» (photos)

18.08.2025 09:46
collins_venice
instagram @lilyjcollins

Στη Βενετία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η ηθοποιός Λίλι Κόλινς, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για τον πέμπτο κύκλο της σειράς «Emily In Paris».

Μετά τα γυρίσματα στη Ρώμη που έγιναν νωρίτερα φέτος, το συνεργείο της δημοφιλούς σειράς του Netflix και η Λίλη Κόλινς, έφτασαν στη Βενετία για να γυρίσει σκηνές για την 5η σεζόν της σειράς.

Η ηθοποιός θέλοντας να δώσει μια γεύση από τα backstage των γυρισμάτων, ανέβασε στα social media φωτογραφίες από τις μέρες που περνάει στην Ιταλία. Η ίδια ανεβάζει συχνά φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram και φροντίζει να μοιράζεται πολύ συχνά, σκηνές από τη ζωή της.

Στις νέες φωτογραφίες που ανέβασε, η Λίλι Κόλινς εμφανίζεται σε μία γόνδολα, φορώντας ένα εμπριμέ φόρεμα κι ένα καφέ καπέλο.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Μια πολύ βενετσιάνικη απόδραση. Όταν η δουλειά γίνεται παιχνίδι…».

plevris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πλεύρης και ο Άρειος Πάγος

qantas new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πρόστιμο μαμούθ στην Qantas για παράνομη απόλυση εργαζόμενων

davidbowie_ap_file
ΜΟΥΣΙΚΗ

Podcast αφερωμένο στον David Bowie με παρουσιάστρια την Kate Moss

gaza-paidia
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Αμνηστία για Γάζα: «Το Ισραήλ διεξάγει μια σκόπιμη εκστρατεία λιμού»

Evangelia_ndp
ΜΟΥΣΙΚΗ

Evangelia: «Νιώθω ότι είναι το πεπρωμένο μου να πάω στην Eurovision»

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

