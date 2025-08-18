search
Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Ελένη Καρπέτα

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Καρπέτα, η γνωστή ηθοποιός που υπήρξε σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε μέσω των social media ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Ευδόκιμος Τσολακίδης.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία της στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και στη λεζάντα που τη συνοδεύει έγραψε:

«Πέθανε η Ελένη Καρπέτα! Η πρώτη μου δασκάλα στη σχολή του ΚΘΒΕ».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Τη θυμάμαι με πολλή αγάπη και νοσταλγία. Η Ελένη Καρπέτα λοιπόν ίδρυσε το Θέατρο Στοά. Αντίο δασκάλα μου».

«Ακόμα μια αποχωρηση στο καλλιτεχνικο μας στερέωμα.. Αντίο σε μια συνεπη, αξιόλογη ηθοποιό που κοσμησε κυρίως το θεατρό μας με το ταλέντο και το ήθος της.. Καλό ταξίδι Ελένη Καρπέτα» έγραψε και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ποια ήταν η Ελένη Καρπέτα

Η Ελένη Καρπέτα γεννήθηκε το 1937 στη Χιλιαδού Φθιώτιδας και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1971, μαζί με τον ηθοποιό Θανάση Παπαγεωργίου, ίδρυσε το Θέατρο Στοά στου Ζωγράφου, όπου ανέβασε πλήθος έργων έως το 1974, χρονιά που αποχώρησε.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε στενά με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου έπαιξε και σκηνοθέτησε πολλές παραστάσεις, ενώ από το 1974 έως το 1986 δίδαξε εκεί υποκριτική. Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

Υπήρξε παντρεμένη τον Νίκο Ξανθόπουλο με τον οποίο απέκτησε έναν γιο.

