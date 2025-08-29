search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 13:34
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 11:11

«Star Wars: Starfighter»: Ο Matt Smith στο πλευρό του Ryan Gosling – Ανακοινώθηκε το πλήρες cast της ταινίας, όλα τα ονόματα

29.08.2025 11:11
Starfighter

Στο καστ της νέας ταινίας «Star Wars», με τίτλο «Star Wars: Starfighter», εντάσσεται ο Ματ Σμιθ, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Η Lucasfilm ανακοίνωσε την Πέμπτη 27 Αυγούστου το πλήρες καστ της παραγωγής του Σον Λέβι, σκηνοθέτη του Deadpool & Wolverine, το οποίο περιλαμβάνει τους Φλιν Γκρέι, Μία Γκοθ, Άαρον Πιερ, Σάιμον Μπερντ, Τζαμέλ Γουέστμαν, Ντάνιελ Ίνγκς και Έιμι Άνταμς.

Το σενάριο υπογράφει ο Τζόναθαν Τρόπερ.

Η ταινία θα είναι μια αυτόνομη ιστορία που τοποθετείται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: The Rise of Skywalker» (2019), χωρίς σύνδεση με τους ήρωες της Σάγκα των Σκαϊγουόκερ.

«Δεν είναι ούτε πρίκουελ, ούτε σίκουελ, αλλά μια ολοκαίνουρια περιπέτεια σε μια χρονική περίοδο που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Σον Λέβι, ο οποίος υπογράμμισε πως η συμμετοχή του στον κόσμο του Star Wars αποτελεί «όνειρο ζωής».

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ τόνισε ότι το σενάριο διαθέτει «μια σπουδαία ιστορία με αυθεντικούς χαρακτήρες», ενώ ο Σον Λέβι και η Κάθλιν Κένεντι υπογράφουν την παραγωγή. Η πρεμιέρα του «Star Wars: Starfighter» έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαΐου 2027.

Διαβάστε επίσης:

Emily in Paris: Η ανάρτηση της Lily Collins για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της 5η σεζόν – «Απίστευτα ευγνώμων και περήφανη»

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου με… επτάλεπτο standing ovation! Δάκρυσε η Emma Stone (videos)

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Rocky» γίνεται ταινία – Στον ρόλο του Sylvester Stallone ο… ολόιδιος Anthony Ippolito (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
selena_gomez_mexico
LIFESTYLE

Selena Gomez: Στο Μεξικό με τις φιλες της, λίγο πριν τον γάμο

mati new
ΥΓΕΙΑ

Πτερύγιο στο μάτι: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;

RodionShchedrin
ΜΟΥΣΙΚΗ

Rodion Shchedrin: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο διάσημος Ρώσος συνθέτης – «Μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ιδιοφυΐες»

metanastes hpa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις φορέων για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο

zoi liana new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πυρά» ΚΚΕ για τη μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Κανέλλη: «Αξιοθρήνητη πράξη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 13:30
selena_gomez_mexico
LIFESTYLE

Selena Gomez: Στο Μεξικό με τις φιλες της, λίγο πριν τον γάμο

mati new
ΥΓΕΙΑ

Πτερύγιο στο μάτι: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;

RodionShchedrin
ΜΟΥΣΙΚΗ

Rodion Shchedrin: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο διάσημος Ρώσος συνθέτης – «Μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ιδιοφυΐες»

1 / 3