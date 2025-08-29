«Star Wars: Starfighter»: Ο Matt Smith στο πλευρό του Ryan Gosling – Ανακοινώθηκε το πλήρες cast της ταινίας, όλα τα ονόματα

Στο καστ της νέας ταινίας «Star Wars», με τίτλο «Star Wars: Starfighter», εντάσσεται ο Ματ Σμιθ, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Η Lucasfilm ανακοίνωσε την Πέμπτη 27 Αυγούστου το πλήρες καστ της παραγωγής του Σον Λέβι, σκηνοθέτη του Deadpool & Wolverine, το οποίο περιλαμβάνει τους Φλιν Γκρέι, Μία Γκοθ, Άαρον Πιερ, Σάιμον Μπερντ, Τζαμέλ Γουέστμαν, Ντάνιελ Ίνγκς και Έιμι Άνταμς.

Το σενάριο υπογράφει ο Τζόναθαν Τρόπερ.

Production on 'Star Wars: Starfighter' has begun, with the movie revealing that Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, and more will join Ryan Gosling for it. https://t.co/bdCIOj5fSo — Entertainment Weekly (@EW) August 28, 2025

Η ταινία θα είναι μια αυτόνομη ιστορία που τοποθετείται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: The Rise of Skywalker» (2019), χωρίς σύνδεση με τους ήρωες της Σάγκα των Σκαϊγουόκερ.

«Δεν είναι ούτε πρίκουελ, ούτε σίκουελ, αλλά μια ολοκαίνουρια περιπέτεια σε μια χρονική περίοδο που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Σον Λέβι, ο οποίος υπογράμμισε πως η συμμετοχή του στον κόσμο του Star Wars αποτελεί «όνειρο ζωής».

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ τόνισε ότι το σενάριο διαθέτει «μια σπουδαία ιστορία με αυθεντικούς χαρακτήρες», ενώ ο Σον Λέβι και η Κάθλιν Κένεντι υπογράφουν την παραγωγή. Η πρεμιέρα του «Star Wars: Starfighter» έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαΐου 2027.

