Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Rocky» γίνεται ταινία – Στον ρόλο του Sylvester Stallone ο… ολόιδιος Anthony Ippolito (photos/video)

Ο Πίτερ Φαρέλι (Peter Farrelly), ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book», ετοιμάζει μια νέα ταινία που θα αφηγηθεί την αληθινή, σχεδόν μυθιστορηματική ιστορία, του πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) έφτιαξε το θρυλικό «Rocky» του 1976.
Η ταινία, με τίτλο «I Play Rocky», έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Αμερικανός ηθοποιός Άντονι Ιπόλιτο (Anthony Ippolito), ο οποίος έχει μια εκπληκτική ομοιότητα με τον Σταλόνε.
Σύμφωνα με το World of Reel o ηθοποιός συμμετείχε στη μίνι σειρά «The Offer» για τα γυρίσματα του «Νονού».
Η νέα ταινία σε σενάριο του Πίτερ Γκαμπλ (Peter Gamble), θα επικεντρωθεί στην περίοδο που ο Σταλόνε ήταν ένας άγνωστος ηθοποιός με μια μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία. Ο ίδιος είχε γράψει το σενάριο του «Rocky» και, παρά τις δελεαστικές προτάσεις από μεγάλα στούντιο, είχε αρνήθηκε να το πουλήσει αν δεν του επέτρεπαν να παίξει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή, αντ’ αυτού δουλεύει για ψίχουλα για να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο».
Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 ενώ απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας το Bραβείο Καλύτερης Ταινίας.
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης τον περασμένο χρόνο κυκλοφόρησε την κωμωδία «Ricky Stanicky», η οποία έλαβε θετικές κριτικές, ενώ στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει το «The Greatest Beer Run Ever». Η μεγάλη του επιτυχία, ωστόσο, παραμένει το «Green Book» του 2018, με το οποίο κέρδισε δύο Όσκαρ.
