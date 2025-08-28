search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 17:04
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

28.08.2025 15:34

«Nuremberg»: Η Sony έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer του ιστορικού δράματος με πρωταγωνιστές τους Rami Malek και Russell Crowe (videos)

28.08.2025 15:34
nuremberg_2808_1460-820_new
credit: Sony Pictures Classics

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony Pictures Classics το δεύτερο τρέιλερ για τη νέα ιστορική δραματική ταινία «Νυρεμβέργη» (Nuremberg), η οποία αφορά τα γεγονότα που οδήγησαν στις δίκες για εγκλήματα πολέμου, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη δίκη παραπέμφθηκαν 24 από τους πιο σημαντικούς εν ζωή ηγέτες της ναζιστικής Γερμανίας, από τον πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό χώρο, καθώς και έξι γερμανικές οργανώσεις.

Η ταινία, που βασίζεται στο βιβλίο «The Nazi and the Psychiatrist» του συγγραφέα Τζακ Ελ-Χάι (Jack El-Hai) είναι σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Τζέιμς Βάντερμπιλτ (James Vanderbilt).

Επικεντρώνεται στην αναμέτρηση ανάμεσα στον αμερικανό στρατιωτικό ψυχίατρο Ντάγκλας Κέλι, τον οποίο υποδύεται ο Ράμι Μάλεκ (Rami Malek), και τον Χέρμαν Γκέρινγκ -έναν από τους ισχυρότερους άντρες του ναζιστικού καθεστώτος- που ενσαρκώνει ο Ράσελ Κρόου (Russell Crowe). Ο Κέλι έχει την αποστολή να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κρατούμενων Ναζί για να διαπιστώσει αν είναι ικανοί να δικαστούν. Σύντομα η επαφή του με τον Γκέρινγκ μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη ψυχολογική μονομαχία.

Τους δύο πρωταγωνιστές πλαισιώνουν οι Μάικλ Σάνον (Michael Shannon), Λίο Γούνταλ (Leo Woodall), Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ (Richard E. Grant), Μαρκ Ο’Μπράιεν (Mark O’Brien), Κόλιν Χανκς (Colin Hanks), Λίντια Πέκαμ (Lydia Peckham), Ρεν Σμιντ (Wrenn Schmidt) και Αντρέας Πίετσμαν (Andreas Pietschmann), μεταξύ άλλων.

Η φιλόδοξη παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου, με αφορμή την 80ή επέτειο από την έναρξη των Δικών της Νυρεμβέργης, σύμφωνα με το Dark Horizons.

