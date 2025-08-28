search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 12:09
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 10:28

Anne Hathaway: Ατύχημα στα γυρίσματα του «The Devil Wears Prada 2» – Έπεσε από τη σκάλα η ηθοποιός (video)

28.08.2025 10:28
AnneHathaway_skala_split

Ένα ατύχημα το οποίο θα μπορούσε να αποβεί σοβαρότερο αλλά ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη, είχε η Αν Χάθαγουεϊ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» στη Νέα Υόρκη.

Η πρωταγωνίστρια έχασε την ισορροπία της και έπεσε καθώς κατέβαινε μια σκάλα, με το απρόοπτο να καταγράφεται από την κάμερα.

Η Χάθαγουεϊ αντέδρασε γρήγορα και σηκώθηκε αμέσως. «Είμαι καλά» είπε χαμογελώντας στα μέλη του συνεργείου ενώ όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες αιτία της πτώσης ήταν το τακούνι της ηθοποιού που έσπασε.

Η ταινία του 2006 βασίστηκε στο βιβλίο της πρώην βοηθού της Vogue Λόρεν Ουάιζμπεργκερ. Η Ουάιζμπεργκερ είχε δουλέψει για τη διάσημη αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, η οποία πρόσφατα αποχώρησε από τη θέση της μετά από 37 χρόνια.

Η Χάθαγουεϊ επαναλαμβάνει το ρόλο της ως Άντι Σακς στη συνέχεια της ταινίας.

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 1 Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Φεστιβάλ Βενετίας: Θερμή υποδοχή για το «La Grazia» του Paolo Sorrentino (photos/videos)

«Η Καρυάτιδα!»: Η σπαρταριστή κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει σε νέα θατρική στέγη

Κριτική ταινίας: Η γεύση του κερασιού – «Κινηματογράφος με γεύση ζωής»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volos_3
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στην θεία τους στη Σκιάθο ζήτησε να ανατεθεί η επιμέλεια η εισαγγελία

greenland_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε τα σχέδια για προσάρτηση στις ΗΠΑ – Τι είναι οι «μυστικές επιχειρήσεις επιρροής» που καταγγέλει η Δανία

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

cardb_nixia
LIFESTYLE

Η Cardi B κατηγορείται για επίθεση και βιαιοπραγία μέσα σε ιατρείο – «Με έφτυσε και με γρατζούνισε στο πρόσωπο» λέει η καταγγέλλουσα

broxi newI
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει από την Ιταλία βροχές και χαλάζι το Σαββατοκύριακο – Η ανάρτηση Μαρουσάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 12:06
volos_3
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στην θεία τους στη Σκιάθο ζήτησε να ανατεθεί η επιμέλεια η εισαγγελία

greenland_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε τα σχέδια για προσάρτηση στις ΗΠΑ – Τι είναι οι «μυστικές επιχειρήσεις επιρροής» που καταγγέλει η Δανία

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

1 / 3