Anne Hathaway: Ατύχημα στα γυρίσματα του «The Devil Wears Prada 2» – Έπεσε από τη σκάλα η ηθοποιός (video)

Ένα ατύχημα το οποίο θα μπορούσε να αποβεί σοβαρότερο αλλά ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη, είχε η Αν Χάθαγουεϊ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» στη Νέα Υόρκη.
Η πρωταγωνίστρια έχασε την ισορροπία της και έπεσε καθώς κατέβαινε μια σκάλα, με το απρόοπτο να καταγράφεται από την κάμερα.
Η Χάθαγουεϊ αντέδρασε γρήγορα και σηκώθηκε αμέσως. «Είμαι καλά» είπε χαμογελώντας στα μέλη του συνεργείου ενώ όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες αιτία της πτώσης ήταν το τακούνι της ηθοποιού που έσπασε.
Η ταινία του 2006 βασίστηκε στο βιβλίο της πρώην βοηθού της Vogue Λόρεν Ουάιζμπεργκερ. Η Ουάιζμπεργκερ είχε δουλέψει για τη διάσημη αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, η οποία πρόσφατα αποχώρησε από τη θέση της μετά από 37 χρόνια.
Η Χάθαγουεϊ επαναλαμβάνει το ρόλο της ως Άντι Σακς στη συνέχεια της ταινίας.
Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 1 Μαΐου 2026.
