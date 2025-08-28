Anne Hathaway: Ατύχημα στα γυρίσματα του «The Devil Wears Prada 2» – Έπεσε από τη σκάλα η ηθοποιός (video)

Ένα ατύχημα το οποίο θα μπορούσε να αποβεί σοβαρότερο αλλά ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη, είχε η Αν Χάθαγουεϊ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» στη Νέα Υόρκη.

Η πρωταγωνίστρια έχασε την ισορροπία της και έπεσε καθώς κατέβαινε μια σκάλα, με το απρόοπτο να καταγράφεται από την κάμερα.

Η Χάθαγουεϊ αντέδρασε γρήγορα και σηκώθηκε αμέσως. «Είμαι καλά» είπε χαμογελώντας στα μέλη του συνεργείου ενώ όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες αιτία της πτώσης ήταν το τακούνι της ηθοποιού που έσπασε.

Η ταινία του 2006 βασίστηκε στο βιβλίο της πρώην βοηθού της Vogue Λόρεν Ουάιζμπεργκερ. Η Ουάιζμπεργκερ είχε δουλέψει για τη διάσημη αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, η οποία πρόσφατα αποχώρησε από τη θέση της μετά από 37 χρόνια.

Η Χάθαγουεϊ επαναλαμβάνει το ρόλο της ως Άντι Σακς στη συνέχεια της ταινίας.

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 1 Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Φεστιβάλ Βενετίας: Θερμή υποδοχή για το «La Grazia» του Paolo Sorrentino (photos/videos)

«Η Καρυάτιδα!»: Η σπαρταριστή κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει σε νέα θατρική στέγη

Κριτική ταινίας: Η γεύση του κερασιού – «Κινηματογράφος με γεύση ζωής»