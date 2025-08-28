«Η Καρυάτιδα!»: Η σπαρταριστή κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει σε νέα θατρική στέγη

Το καυστικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη «Η Καρυάτιδα!», μετά την περσινή του μεγάλη επιτυχία, επιστρέφει την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σε νέα στέγη, το θέατρο ΚΑΠΠΑ.

Μια ανατρεπτική κωμωδία, αφιερωμένη στη μεγαλειώδη και ιστορική ικανότητα του πολύπαθου αυτού τόπου, να μπλέκει μόνιμα σε κωμικοτραγικές περιπέτειες.

Σε περίπου μισή ώρα από τώρα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου. Τρεμάμενα δημοσιογραφικά δάχτυλα αναμένουν να πατήσουν το record σε κάμερες. Λόγοι γραμμένοι στο χαρτί και λόγια «από καρδιάς» γίνονται πρόβα ξανά και ξανά· γιατί ακόμα και έμπειροι πολιτικοί έχουν τρακ σήμερα. Σήμερα είμαστε όλοι αδέρφια, σήμερα είμαστε όλοι ένα.

Σήμερα, μετά από αιχμαλωσία δεκαετιών ολόκληρων στο Βρετανικό Μουσείο, η αιθέρια Καρυάτιδα, η χαμένη έκτη αδερφή, το απαστράπτον σύμβολο ενός ολόκληρου πολιτισμού, επιστρέφει ανέλπιστα στην πατρίδα! Σαν άλλη αγαπημένη φίλη, θεία, χαμένη ξαδέρφη από το εξωτερικό, την περιμένει όλη η χώρα με τεράστια προσμονή. Η υποδοχή της, όμως, δεν θα είναι όπως τη φανταστήκαμε, όπως τη σχεδιάσαμε, όπως την ονειρευτήκαμε. Όχι. Η υποδοχή της Καρυάτιδας από τη μαμά της, την Ελλάδα, είναι κωμωδία. Ξεκαρδιστική μεν, αμείλικτη δε.

Το έργο Η Καρυάτιδα! ήταν ανάθεση του Εθνικού Θεάτρου στον συγγραφέα, στο πλαίσιο του Αφιερώματος στο Νεοελληνικό έργο, που πραγματοποιήθηκε τη θεατρική περίοδο 2024-25.

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σύμβουλος δραματουργίας-Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Αντώνης Αντωνόπουλος

Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Ιφιγένεια Νταουντάκη

Μουσική: Larry Gus

Κίνηση: Σοφία Πάσχου

Φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν

Σχεδιασμός βίντεο: Τάσος Γκολέτσος

Δραματολόγος παράστασης: Βιβή Σπαθούλα

Βοηθός σκηνοθέτιδος: Σοφία Σταθάτου

Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση

Βοηθός φωτίστριας: Σεραφείμ Ράδης

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα – Αναστασία Φτούλη

Β’ βοηθός σκηνοθέτιδος: Κορίνα Βεζυργιάννη

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Σωτήρης Μανίκας, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Μαρία Φιλίνη

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Χώρος: Θέατρο ΚΑΠΠΑ (Κυψέλης 2, Αθήνα)

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη στις 19.00, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 21.00 | Κυριακή 19.00

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 25€, Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 14€, Άνω των 65 ετών 15€, Άνεργοι (Τετάρτη έως Παρασκευή) 8€, Πολύτεκνοι 10€, ΑμεΑ & συνοδοί 5€

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr, εκδοτήριο (Πανεπιστημίου 39 [εντός στοάς Πεσμαζόγλου]: Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00), τηλεφωνικά στο 2107234567, Ταμείο Κτηρίου Τσίλλερ (Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, τηλ.: 2105288170-171 | Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-15.00)

Ομαδικές κρατήσεις: 210 7001468 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-15.00)

