ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

27.08.2025 19:49

Ο Τζουντ Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» του Ολιβιέ Ασάγιας

27.08.2025 19:49
Law Putin

Η ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» του Ολιβιέ Ασάγιας πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή.

Το καστ που συγκεντρώθηκε για τον «Μάγο» περιλαμβάνει τους Πολ Ντάνο, Αλίσια Βικάντερ, Ζακ Γαλιφιανάκη, Τομ Στάριτζ και, φυσικά, τον Τζουντ Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Λο είχε ισχυριστεί προηγουμένως ότι ήταν απόλυτα τρομοκρατημένος στην ιδέα να αναλάβει τον ρόλο.

Βασισμένο στο μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Έμπολι, το «Μάγος του Κρεμλίνου» ασχολείται με την άνοδο του Πούτιν στη Ρωσία. Καλύπτοντας τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και τις αρχές του 20ού αιώνα, το μυθιστόρημα ξεκινά μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, καθώς ο τηλεοπτικός παραγωγός Βαντίμ Μπαράνοφ (Ντάνο) τοποθετεί ένα πολλά υποσχόμενο μέλος της KGB (Πούτιν) σε εξέχουσες θέσεις της κυβέρνησης.

Όπως λέει ο Ασάγιας στο Variety, η ιστορία για το πώς ο Πούτιν σταδιακά έγινε ηγέτης της Ρωσίας είναι «κάτι που δεν έχει ειπωθεί ή κατανοηθεί με την ακρίβεια του βιβλίου του Τζουλιάνο», προσθέτοντας ότι η ταινία του μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος «ιστορικής αναδρομής».

