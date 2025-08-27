search
ΣΙΝΕΜΑ

27.08.2025 12:44

«Is This Thing On?»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας που σκηνοθετεί ο Bradley Cooper

BradleyCooper2708

Η Searchlight Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Is This Thing On?» σε σκηνοθεσία Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper).

Το φιλμ, θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του, ως η ταινία λήξης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) στις 10 Οκτωβρίου στο Alice Tully Hall του Lincoln Center.

Ο Κούπερ δήλωσε πως όλοι οι συντελεστές της ταινίας νιώθουν «ιδιαίτερη τιμή και ευλογία» που η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο NYFF, καθώς η πόλη αποτελεί το σκηνικό της.

«Η Νέα Υόρκη προσδίδει μια ενέργεια σε κάθε πτυχή της κινηματογραφικής δημιουργίας που απλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί», πρόσθεσε ο πολύπλευρος καλλιτέχνης.

Η φιλόδοξη παραγωγή αφηγείται την ιστορία του Alex (Γουίλ Αρνέτ) και της Tess (Λόρα Ντερν), ενός ζευγαριού που βρίσκεται στα πρόθυρα του διαζυγίου. Ο Alex, αντιμέτωπος με την κρίση της μέσης ηλικίας και με το επικείμενο διαζύγιο, στρέφεται στο stand up comedy, ενώ η Tess αναλογίζεται τις θυσίες που έκανε για την οικογένειά τους. Σύμφωνα με την σύνοψη της ταινίας, «το ζευγάρι καλείται να διαχειριστεί την από κοινού ανατροφή των παιδιών του, την ταυτότητά του, και να ανακαλύψει αν η αγάπη μπορεί να πάρει μια νέα μορφή».

Το «Is This Thing On?» είναι η τρίτη σκηνοθετική προσπάθεια του Κούπερ, μετά την βιογραφική ταινία «Maestro» του 2023 και του «A Star Is Born» το 2018.

Εκτός από την σκηνοθετική επιμέλεια ο σταρ συμπληρώνει το καστ που περιλαμβάνει επίσης τους Άντρα Ντέι (Andra Day), Έιμι Σεντάρις (Amy Sedaris), Σον Χέιζ (Sean Hayes), Κριστίν Έμπερσολ (Christine Ebersole), Κιάραν Χιντς (Ciarán Hinds) και Σκοτ Άισενγκλ (Scott Icenogle).

Η ταινία είναι παραγωγή των Ουέστον Μίντλτον (Weston Middleton), Κρις Τάικιερ (Kris Thykier) καθώς και των Κούπερ και Αρνέτ με τους δύο τελευταίους να έχουν επίσης συν-γράψει το σενάριο μαζί με τον Μαρκ Τσάπελ (Mark Chappell).

Σύμφωνα με το Deadline o Βρετανός κωμικός Τζον Μπίσοπ (John Bishop) που εμπνεύστηκε την ιστορία της ταινίας, εκτελεί χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

Το «Is This Thing On?» αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 19 Δεκεμβρίου.

