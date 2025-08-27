Αυλαία για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS στις Πρέσπες

Με συναυλίες κλασσικής μουσικής, μουσικές παραστάσεις με πολυφωνικά σύνολα, αφιερώματα στο ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι, σεμινάρια μουσικής και εικαστικών από περφόμερ του είδους και συζητήσεις με θέμα την παράδοση στο χώρο της μουσικής, ανοίγει αύριο Πέμπτη 28 Αυγούστου η αυλαία του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS στις Ακριτικές Πρέσπες και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου.

Η θεματική του Φεστιβάλ είναι αφιερωμένη στις «Μνήμες» και τα πρωτότυπα έργα που δημιουργήθηκαν και θα παρουσιαστούν στις τετραήμερες εκδηλώσεις αντλούν έμπνευση από τις μνήμες της περιοχής, αναδεικνύοντας παραδοσιακούς τρόπους ζωής και ιστορικές μουσικές περιόδους. Κεντρική θέση στο πρόγραμμα έχει η παραδοσιακή βαλκανική μουσική, όπως αυτή εκφράζεται στις τρεις χώρες που βρέχονται από τις λίμνες των Πρεσπών, την Αλβανία, την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μουσική της Αναγέννησης, καθώς και σε σύγχρονες συνθέσεις που επανερμηνεύουν κλασικά έργα με νέα ματιά.

Οι δράσεις του φεστιβάλ διαχέονται σε πέντε χωριά του Δήμου Πρεσπών (Λαιμός, ‘Αγιος Γερμανός, Πύλη, ‘Αγιος Αχίλλειος, Λευκώνας, Μικρολίμνη) αναδεικνύοντας εμβληματικά σημεία της περιοχής.

Το φεστιβάλ, πραγματοποιείται σε συμπαραγωγή με τον Δήμο Πρεσπών, ενώ η χρηματοδότηση του εκπαιδευτικών δράσεων γίνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σύμφωνα με τους διοργανωτές απώτερος στόχος είναι «μέσα από τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες, να προωθηθεί η συνεργασία και η κατανόηση, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και τα κοινά στοιχεία που ενώνουν τις παραδόσεις της διασυνοριακής περιοχής των Πρέπων».

Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ είναι ο Αρχιμουσικός Γιώργος Ζιάβρας και σύμβουλος Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού ο Σταμάτης Πασόπουλος.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 στις 11.00 π.μ. στο χωριό Πύλη, ο σολίστ Παναγιώτης Ζιάβρας χρησιμοποιεί θιβετιανά γκονγκ, σήμαντρα, και πέτρες από τη Μικρή Πρέσπα, εμπνεόμενος από δύο διαφορετικά μοναχικά τοπόσημα των Λιμνών ενώ ο εικαστικός performer Myrgon (Γρηγόρης Μυργιώτης) δημιουργεί ένα έργο με πέτρα, χώμα, χόρτα, κλαδιά, λάσπη της Μικρής Πρέσπας και το ίδιο του το σώμα.

Στον ‘Αγιο Γερμανό στις 12 μμ θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με το πολυφωνικό σύνολο ΧΑΟΝΙΑ, αφιερωμένο στην τέχνη του πολυφωνικού τραγουδιού της Βόρειας Ελλάδας και των γειτονικών περιοχών της Ηπείρου, και της Νότιας Αλβανίας.

Στις 7.30 μμ στην Μικρολίμνη στο χώρο του παλιού Λατομείου το Πολυφωνικό Σύνολο «ΧΑΟΝΙΑ» ενώνεται με τον ήχο του πιάνου του Anton Gerzenberg, ερμηνεύοντας αλβανικούς, ηπειρώτικους και μακεδονικούς σκοπούς, σ’ ένα τοπίο ανάμεσα στις πέτρες του παλιού λατομείου, με θέα την Μικρή Πρέσπα.

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου το πρωί 12 μμ στον ‘Αγιο Γερμανό θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με το Σωματείο Παραδοσιακών Χορών «Λυγκηστές» που συνδυάζει τη βιωματική χορευτική εμπειρία με την ιστορική και λαογραφική.

Το βράδυ στο προαύλιο της Βασιλικής του Αγ. Αχιλλείου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ με έργα των Salvatore Sciarrino, Luciano Berio και Gustav Mahler.

Ερμηνεύουν η Έλενα Μαραγκού, η ‘Αρτεμις Μπόγρη, ο Γιώργος Ιατρού και η Νατάσα Τσακηρίδου. Την ορχήστρα συνθέτουν οι μουσικοί: Ζαχαρίας Ταρπάγκος (φλάουτο), Κώστας Γιοβάνης (Όμποε), Σπύρος Τζέκος (Κλαρινέτο), Φαίδων Μηλιάδης (Βιολί Ι), Κώστας Παναγιωτίδης (Βιολί ΙΙ), Ηλίας Σδούκος (Βιόλα), Μαρία Σκανδάλη (Τσέλο), Νίκος Τσουκαλάς (Κοντραμπάσο), Κωνσταντίνος Ράπτης (Ακορντεόν), Πτολεμαίος Αρμάος (Κιθάρα), Anton Gerzenberg (Πιάνο), Παναγιώτης Ζιάβρας/Μαρίνος Τρανουδάκης (Κρουστά) Το παραδοσιακό σχήμα συνθέτουν οι μουσικοί: Γιάννης Μαύρος (κλαρίνο), Μαρίνος Τρανουδάκης (Νταούλι), Σταμάτης Πασόπουλος (Ακορντεόν/Γκάιντα) Την ορχήστρα διευθύνει ο Γιώργος Ζιάβρας

Το Σάββατο 30 Αυγούστου το μεσημέρι στην Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Λαιμό ο διεθνώς καταξιωμένος πιανίστας Anton Gerzenberg θα προσφέρει ένα μοναδικό ομαδικό μάθημα πιάνου σε νέους ηλικίας 9-18 ετών από την ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας θα διεξαχθούν οι εργασίες Συνεδρίου με θέμα «Η παράδοση σε μετάβαση» με συμμετοχή καθηγητών και επιστημόνων από τα Τμήματα Μουσικών σπουδών του ΑΠΘ και του πανεπιστημίου Μακεδονία.

Το βράδυ του Σαββάτου ο αύλειος χώρος του συσκευαστηρίου Φασολιών του Συνεταιρισμού «Πελεκάνο μετατρέπεται σε σκηνή όπου θα εξελιχθεί ένα πρεσπιώτικο πανηγύρι, με τη συμμετοχή του τοπικού παραδοσιακού συγκροτήματος χάλκινων.

Τέλος την Κυριακή 31 Αυγούστου στον ‘Αγιο Γερμανό η Ακαδημία Δημιουργίας Σύγχρονης Μουσικής «PRESPENSIS» παρουσιάζει σε μια μεγάλη συναυλία ανοιχτή για το κοινό τα πέντε νέα έργα που δημιουργήθηκαν για το φεστιβάλ και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TRIETHNÉS+.

Στις μουσικές εκδηλώσεις και τις συναυλίες συμμετέχουν φοιτητές του ΠΑΜΑΚ και μαθητές των Μουσικών Σχολείων Καστοριάς και Πτολεμαΐδας.

Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια είναι δωρεάν για το κοινό.

