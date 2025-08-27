Παγκόσμια πρεμιέρα στη Βενετία για την ταινία «L’Étranger» του Francois Ozon

Ο καταξιωμένος Γάλλος σκηνοθέτης Φρανσουά Οζόν (Francois Ozon) επιστρέφει με τη δεύτερη ταινία του για φέτος το «L’Étranger» (Ο Ξένος), η οποία αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, συμμετέχοντας στο κύριο διαγωνιστικό τμήμα.

Πρόκειται για την κινηματογραφική διασκευή του διάσημου μυθιστορήματος του Αλμπέρ Καμύ (Albert Camus), που κυκλοφόρησε το 1942 και διαδραματίζεται στην Αλγερία στα μέσα της δεκαετίας του ’30.

Μία μικρή γεύση δίνει το πρώτο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα σε ασπρόμαυρο φόντο με πρωταγωνιστή τον Μπενζαμέν Βοϊσέν (Benjamin Voisin).

Σύμφωνα με την περίληψη του έργου, «ο Meursault (Βοϊσέν) ένας σεμνός υπάλληλος, στα τριάντα του, κηδεύει την μητέρα του χωρίς να δείχνει κανένα σημάδι λύπης. Την επόμενη μέρα, ξεκινά μια περιστασιακή σχέση με τη συνάδελφό του Marie και γρήγορα επιστρέφει στην καθημερινότητά του. Ωστόσο η ρουτίνα του ανατρέπεται όταν ο γείτονάς του, Raymond Sintès, τον εμπλέκει σε μια σειρά από σκοτεινές υποθέσεις που κορυφώνονται με ένα τραγικό περιστατικό σε μια παραλία, κάτω από τον καυτό ήλιο».

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Ρεμπέκα Μάρντερ (Rebecca Marder), Πιερ Λοτέν (Pierre Lottin), Ντενί Λαβάν (Denis Lavant) και Σουόν Αρλό (Swann Arlaud).

Ο Οζόν, ο οποίος κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος στις ΗΠΑ την ταινία «When Fall Is Coming» παραδέχτηκε την πρόκληση της μεταφοράς ενός τόσο εμβληματικού έργου.

«Ήταν μια τεράστια πρόκληση να διασκευάσω ένα αριστούργημα που όλοι έχουν διαβάσει και που κάθε αναγνώστης έχει ήδη σκηνοθετήσει στο μυαλό του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος σκηνοθέτης εκτός από το σενάριο υπογράφει και τη παραγωγή του φιλμ την οποία μοιράζεται με την Μαρί-Τζιν Πασκάλ (Marie-Jeanne Pascal).

Σύμφωνα με το Firstshowing, το «L’Étranger» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις γαλλικές αίθουσες στις 29 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Φοίβος: Αποκάλυψε πώς εμπνεύστηκε την «Τύχη» που τραγούδησε η Δέσποινα Βανδή

H φωτογραφική έκθεση «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» σε Θεσσαλονίκη και Στρασβούργο (photos)

Βενετία: Αστέρια του κινηματογράφου και γεωπολιτική μπλέκονται γλυκά στο παλαιότερο φεστιβάλ στον κόσμο