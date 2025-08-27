search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 12:31
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 10:50

Παγκόσμια πρεμιέρα στη Βενετία για την ταινία «L’Étranger» του Francois Ozon

27.08.2025 10:50
FrancoisOzon

Ο καταξιωμένος Γάλλος σκηνοθέτης Φρανσουά Οζόν (Francois Ozon) επιστρέφει με τη δεύτερη ταινία του για φέτος το «L’Étranger» (Ο Ξένος), η οποία αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, συμμετέχοντας στο κύριο διαγωνιστικό τμήμα.

Πρόκειται για την κινηματογραφική διασκευή του διάσημου μυθιστορήματος του Αλμπέρ Καμύ (Albert Camus), που κυκλοφόρησε το 1942 και διαδραματίζεται στην Αλγερία στα μέσα της δεκαετίας του ’30.

Μία μικρή γεύση δίνει το πρώτο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα σε ασπρόμαυρο φόντο με πρωταγωνιστή τον Μπενζαμέν Βοϊσέν (Benjamin Voisin).

Σύμφωνα με την περίληψη του έργου, «ο Meursault (Βοϊσέν) ένας σεμνός υπάλληλος, στα τριάντα του, κηδεύει την μητέρα του χωρίς να δείχνει κανένα σημάδι λύπης. Την επόμενη μέρα, ξεκινά μια περιστασιακή σχέση με τη συνάδελφό του Marie και γρήγορα επιστρέφει στην καθημερινότητά του. Ωστόσο η ρουτίνα του ανατρέπεται όταν ο γείτονάς του, Raymond Sintès, τον εμπλέκει σε μια σειρά από σκοτεινές υποθέσεις που κορυφώνονται με ένα τραγικό περιστατικό σε μια παραλία, κάτω από τον καυτό ήλιο».

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Ρεμπέκα Μάρντερ (Rebecca Marder), Πιερ Λοτέν (Pierre Lottin), Ντενί Λαβάν (Denis Lavant) και Σουόν Αρλό (Swann Arlaud).

Ο Οζόν, ο οποίος κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος στις ΗΠΑ την ταινία «When Fall Is Coming» παραδέχτηκε την πρόκληση της μεταφοράς ενός τόσο εμβληματικού έργου.

«Ήταν μια τεράστια πρόκληση να διασκευάσω ένα αριστούργημα που όλοι έχουν διαβάσει και που κάθε αναγνώστης έχει ήδη σκηνοθετήσει στο μυαλό του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος σκηνοθέτης εκτός από το σενάριο υπογράφει και τη παραγωγή του φιλμ την οποία μοιράζεται με την Μαρί-Τζιν Πασκάλ (Marie-Jeanne Pascal).

Σύμφωνα με το Firstshowing, το «L’Étranger» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις γαλλικές αίθουσες στις 29 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Φοίβος: Αποκάλυψε πώς εμπνεύστηκε την «Τύχη» που τραγούδησε η Δέσποινα Βανδή

H φωτογραφική έκθεση «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» σε Θεσσαλονίκη και Στρασβούργο (photos)

Βενετία: Αστέρια του κινηματογράφου και γεωπολιτική μπλέκονται γλυκά στο παλαιότερο φεστιβάλ στον κόσμο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
triethnes_2
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αυλαία για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS στις Πρέσπες

apostolaki_0212_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μιλένα Αποστολάκη: Τρία οδυνηρά συμπεράσματα για το φετινό καλοκαίρι

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

MIXALOPOULOU_XOROS_PROTOMI
LIFESTYLE

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στην… προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου (video)

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΔΕΘ 2025: Θα ζήσουμε μια εικονική πραγματικότητα;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 12:30
triethnes_2
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αυλαία για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS στις Πρέσπες

apostolaki_0212_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μιλένα Αποστολάκη: Τρία οδυνηρά συμπεράσματα για το φετινό καλοκαίρι

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

1 / 3