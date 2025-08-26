search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 21:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 19:59

H φωτογραφική έκθεση «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» σε Θεσσαλονίκη και Στρασβούργο (photos)

26.08.2025 19:59
_DSF4716-3

Η έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Γιαννάτου «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό», που παρουσιάστηκε την άνοιξη στο Ζάππειο και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, στις 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκθέσεων του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και στο Στρασβούργο στις 29 Σεπτεμβρίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε διοργάνωση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και με την υποστήριξη και χορηγία του Ιδρύματος Αιγέας.

Η έκθεση παρουσιάζει ένα δίχρονο φωτογραφικό οδοιπορικό του Γιάννη Γιαννάτου στο Άγιον Όρος, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεά από τον φωτογράφο στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, ως πολιτιστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Μέσα από ασπρόμαυρες εικόνες υψηλής αισθητικής, αποτυπώνονται η καθημερινότητα, τα διακονήματα, η λειτουργική ζωή και το πνευματικό βάθος της μοναστικής πολιτείας.

Το έργο αυτό δεν αποτυπώνει απλώς, αλλά αναδεικνύει με σεβασμό την πνευματική γεωμετρία του Άθωνα, συνδέοντας την πίστη, την τέχνη και τον πολιτισμό με έναν διακριτικό, ανθρώπινο και μη προσωποκεντρικό τρόπο.

Αυτές οι εκθέσεις διοργανώνονται για το κοινό όχι μόνο για να δει, αλλά για να μπορέσει να αισθανθεί και να βιώσει κάτι από το «Πέρα από το Ορατό».

Διαβάστε επίσης:

Το νέο έργο του Ζήση Ρούμπου, «ΤΟ ΣΠΟΤ» σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου στο Θέατρο Γκλόρια

«The Woman in Cabin 10»: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix με την Κίρα Νάιτλι

Η Emma Stone με ξυρισμένο κεφάλι στην καθηλωτική αφίσα για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου (photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
harvard
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά διακανονισμό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από το Χάρβαρντ

sillipsi_ypallilos_pallinis_emprismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Άφηνε παιδιά ΑΜΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης και μετά έβαζε φωτιές o υπάλληλος του Δήμου – Κατηγορείται για 4 εμπρησμούς

pafilis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο Θανάσης Παφίλης

macron-34
ΚΟΣΜΟΣ

O Μακρόν αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης – Δημοσκόπηση κόλαφος: 7 στους 10 θέλουν να πέσει η κυβέρνηση

karalis-douplantis-456
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθέωσε Καραλή ο Ντουπλάντις: «Αυτός o τύπος κάνει τρελά άλματα» – Δεν αποκλείει παγκόσμιο ρεκόρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 21:49
harvard
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά διακανονισμό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από το Χάρβαρντ

sillipsi_ypallilos_pallinis_emprismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Άφηνε παιδιά ΑΜΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης και μετά έβαζε φωτιές o υπάλληλος του Δήμου – Κατηγορείται για 4 εμπρησμούς

pafilis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο Θανάσης Παφίλης

1 / 3