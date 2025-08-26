Το νέο έργο του Ζήση Ρούμπου, «ΤΟ ΣΠΟΤ» σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου στο Θέατρο Γκλόρια

Το νέο έργο του Ζήση Ρούμπου «ΤΟ ΣΠΟΤ», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου, στο Θέατρο Γκλόρια, από τις 27 Οκτωβρίου.

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Άννα Μενενάκου, η Δανάη Μιχαλάκη, ο Άλκης Μπακογιάννης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης δίνουν πνοή σε μια ευφυή σάτιρα για την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας.

Λιγα λόγια για το έργο

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει ένα μεγάλο budget για να γυριστεί ένα διαφημιστικό σποτάκι για την Ελλάδα. Ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα που οραματίστηκε ο γνωστός σκηνοθέτης Ιωνάθαν Τσέτρης, ο βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία του «ΜΠΟΥΖΙ».

Αντί να χρησιμοποιήσει φυσικά τοπία και μνημεία, αληθινούς χώρους και εικόνες, ο σκηνοθέτης αποφάσισε να καταφύγει στην avant garde αισθητική του και να το γυρίσει όλο μέσα σε ένα θέατρο με πάρα πολλούς κομπάρσους. Δηλαδή, το κοινό της παράστασης!

Πρωταγωνιστές του σποτ: η καταξιωμένη τραγωδός Βεατρίκη, η πρωτοεμφανιζόμενη και γλυκύτατη Ρένα και σε ρόλο έκπληξη ο Στράτος Ασλανίδης, που αφήνει για λίγο τις βραδινές πίστες και τα γεμάτα στάδια και βρέχει τα πόδια του και στην υποκριτική.

Τρεις ηθοποιοί, ένας καταξιωμένος πειραματικός σκηνοθέτης, ο υπέρ-αγχωτικός βοηθός του και ο υπεύθυνος του θεάτρου, θα προσπαθήσουν να γυρίσουν ένα διαφημιστικό σποτ για την Ελλάδα. Θα καταφέρουν να ανακαλύψουν την ουσία της χώρας και να την αποτυπώσουν στην κάμερα; Θα μείνουν εντός μπάτζετ; Θα συνεργαστούν ή θα μαλλιοτραβηχτούν;

«ΤΟ ΣΠΟΤ» είναι η παράσταση στην οποία ο κάθε εμπλεκόμενος καλείται να μεγαλουργήσει. Ακόμα και το κοινό.

Για την Ελλάδα!

