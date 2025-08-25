«ΕΛΕΝΗ – Η δίκη μιας πόρνης» με την Λυδία Κονιόρδου : Τελευταίοι σταθμοί στην Αττική

Η παράσταση «Ελένη – Η δίκη μιας πόρνης» του Μιγκέλ Ντελ Άρκο, σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη, με τη Λυδία Κονιόρδου στον ομώνυμο ρόλο, ολοκληρώνει σύντομα την καλοκαιρινή της περιοδεία.

Το συγκλονιστικό αυτό έργο, που παρουσιάστηκε φέτος για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, καταχειροκροτήθηκε όπου παίχτηκε και συγκέντρωσε διθυραμβικές κριτικές από το κοινό και τους θεατρικούς κριτικούς.

Θα ακολουθήσουν περιορισμένες παραστάσεις στην Αττική και αλλού, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Εμπνευσμένος από το “Ελένης εγκώμιον” του σοφιστή Γοργία, την Ελένη του Ευριπίδη και την Ιλιάδα του Ομήρου, ο μονόλογος αυτός με πρωταγωνίστρια την Ωραία Ελένη, έρχεται να επανορθώσει τις αδικίες που ο μύθος και η “επίσημη” εκδοχή των γεγονότων έχουν σωρεύσει στο πρόσωπο της γυναίκας που στάθηκε – όπως λένε- η αφορμή του Τρωικού πολέμου και των δεινών με τα οποία εκείνος βασάνισε για δέκα χρόνια τους Έλληνες και τους Τρώες.

Η Ελένη εξαπολύει ένα δριμύ κατηγορώ εναντίον όλων -από τον υποτιθέμενο πατέρα της (τον Τυνδάρεω) μέχρι τον πραγματικό (τον Δία, που απαντά με βροντές από τον ουρανό στις μομφές της), αποδομεί όλους τους ήρωες του Τρωικού πολέμου, υπερασπίζεται με σθένος τον εαυτό της και αναρωτιέται “ποιος γράφει τελικά την ιστορία;”

Ο Μιγκέλ Ντελ Άρκο, μια από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου Ισπανικού θεάτρου, με χιούμορ, ευαισθησία και ενσυναίσθηση, μας παρουσιάζει μια ανθρώπινη και απολύτως απενοχοποιημένη εκδοχή της “πιο μισητής” γυναίκας στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού.

Η Ελένη του, διεκδικεί το δικαίωμα της αφήγησης της ιστορίας, από την πλευρά των ηττημένων και παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν την ίδια αλλά και χιλιάδες ανθρώπους στον όλεθρο, κατακεραυνώνοντας την πατριαρχεία και το δίκαιο του ισχυρού.

Η Λυδία Κονιόρδου, η κορυφαία Ελληνίδα τραγωδός, ερμηνεύει την πιο γοητευτική και παρεξηγημένη μυθική ηρωίδα.

Μαζί της στη σκηνή, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο θρυλικός κιθαρίστας του σπουδαιότερου ελληνικού ροκ συγκροτήματος Τρύπες, ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική που συνθέτει για την παράσταση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Σουγάρης, που επιστρέφει σε δραματουργία αντλούμενη από μυθολογικές και ιστορικές πηγές, μετά τις Τρωάδες του Ευριπίδη, που παρουσίασε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου για λογαριασμό του ΚΘΒΕ, το 2022.

