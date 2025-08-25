search
ΣΙΝΕΜΑ

25.08.2025 12:58

A Big Bold Beautiful Journey: Το νέο trailer της ταινίας με τη Margot Robbie και τον Colin Farrell

25.08.2025 12:58
robbie_farell

Η Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie) και ο Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) ξεκινούν ένα συναρπαστικό ρομαντικό ταξίδι στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey».

Το νέο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα, δείχνει τους δύο πρωταγωνιστές στους ρόλους της Sarah και του David αντίστοιχα, να συναντιούνται για πρώτη φορά στον γάμο ενός κοινού τους φίλου.

Η απροσδόκητη συνάντησή τους γίνεται η αφορμή για μία περιπέτεια που θα τους οδηγήσει σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, όπου καλούνται να «ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν… και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Ο Φάρελ, ανέφερε στο People, πως τo «”A Big Bold Beautiful Journey” σου ανοίγει τη ψυχή».

«Είναι μια ταινία για το πώς αναμετριέσαι με το δικό σου παρελθόν και τον ρόλο που έπαιξες σε αυτό, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις και να ζήσεις μια πιο ελεύθερη ζωή…αν το κοινό βγει από την αίθουσα νιώθοντας μια αίσθηση ελπίδας και αναλογιστεί τη δική του ζωή, αυτό θα είναι πραγματικά όμορφο», πρόσθεσε.

Η Ρόμπι, στον πρώτο της ρόλο μετά την blockbuster ταινία του 2023, «Barbie», χαρακτήρισε το φιλμ «όμορφο, μαγικό, σουρεαλιστικό και απίστευτα ρομαντικό».

«Πιστεύω ότι το κοινό θα ζήσει μια μαγική εμπειρία παρακολουθώντας την ταινία. Ο Κογκονάντα είναι ένας αυθεντικός δημιουργός ενώ εδώ και χρόνια ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Κόλιν. Είναι απίστευτος», είπε η σταρ.

Ο Φάρελ συμπλήρωσε ότι η συνεργασία με την Ρόμπι «ήταν ένα όνειρο» από «την αρχή μέχρι το τέλος».

«Έχει τη δική της, πολύ ιδιαίτερη μαγεία, πλούτο και ομορφιά ψυχής. Αυτό φυσικά μεταφράζεται σε ό,τι και αν κάνει», δήλωσε ο διάσημος πρωταγωνιστής και συνέχισε:

«Αλλά όχι μόνο αυτό, το να είσαι κοντά της και να δουλεύεις μαζί της είναι η πιο ευχάριστη εμπειρία».

Η ταινία σκηνοθετείται από τον Κογκονάντα, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Φάρελ στο βραβευμένο επιστημονικό δράμα του 2021 «After Yang».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κέβιν Κλάιν (Kevin Kline), Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Phoebe Waller-Bridge) Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ (Jodie Turner-Smith), Λίλι Ρέιμπ (Lily Rabe) και Χάμις Λίνκλεϊτερ (Hamish Linklate).

Το «A Big Bold Beautiful Journey» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Σεπτεμβρίου από την Feelgood.

