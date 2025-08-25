Αγωγή στον Sting από τα άλλα δύο πρώην μέλη των «The Police»

Αντιμέτωπος με τους πρώην συνεργάτες του στο συγκρότημα The Police είναι πλέον ο Sting, με τους Άντι Σάμερς και Στιούαρτ Κόουπλαντ.

Οι πρώην συνεργάτες του Sting κατέθεσαν αγωγή εναντίον του, ζητώντας αποζημιώσεις εκατομμυρίων λιρών για χαμένα δικαιώματα. Ο τραγουδιστής έλαβε κλήση από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τον κιθαρίστα Άντι Σάμερς και τον ντράμερ Στιούαρτ Κόουπλαντ να εμφανίζονται ως ενάγοντες.

Η αγωγή αυτή έρχεται ύστερα από χρόνια έντονων νομικών διενέξεων. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη «Sun»: «Αυτό ερχόταν εδώ και καιρό. Οι δικηγόροι προσπάθησαν επανειλημμένα να φτάσουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό αλλά βρέθηκαν σε αδιέξοδο. Ο Άντι και ο Στιούαρτ αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το δικαστήριο και προχώρησαν. Λένε ότι τους οφείλονται εκατομμύρια σε χαμένα δικαιώματα».

Sting is being sued for 'MILLIONS of pounds in lost royalties' by former bandmates in The Police https://t.co/nHRTPtWmqq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 25, 2025

Ο Sting εκτιμάται ότι κερδίζει 550.000 λίρες ετησίως μόνο από το τραγούδι «Every Breath You Take», το οποίο παραμένει το πέμπτο πιο εμπορικό της δεκαετίας του ’80. Ο Σάμερς και ο Κόουπλαντ, ωστόσο, δεν έλαβαν δικαιώματα ως συνδημιουργοί για το συγκεκριμένο κομμάτι.

Οι Police σχηματίστηκαν το 1977 στο Λονδίνο και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με το δεύτερο άλμπουμ τους, «Reggatta De Blanc». Κατάφεραν να έχουν πέντε singles στο Νο1 του Ηνωμένου Βασιλείου και μια μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ με το «Every Breath You Take». Η τελευταία τους περιοδεία ολοκληρώθηκε το 1984, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίσημος αποχαιρετισμός μεταξύ των μελών ή μπροστά στο κοινό.

Ο Κόουπλαντ, που ίδρυσε το συγκρότημα, συνεργάστηκε με τον Sting αφού τον είδε να ξεχωρίζει με το συγκρότημα Last Exit και στη συνέχεια προσέγγισαν τον κιθαρίστα Άντι Σάμερς. Από την αρχή, ωστόσο, υπήρχε έντονος ανταγωνισμός. Όπως είχε δηλώσει ο Sting: «Δεν πήγαμε στο ίδιο σχολείο ούτε μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Δεν ήμασταν ποτέ μια “φυλή”. Νοιαζόμασταν παθιασμένα για τη μουσική και όλοι μας είχαμε δυνατούς χαρακτήρες – κανείς δεν δεχόταν να κάνει πίσω. Τσακωνόμασταν για τα πάντα».

Η ένταση οδήγησε τελικά στη διάλυση του συγκροτήματος, με τον Sting να συνεχίζει σόλο καριέρα. Οι διαφωνίες τους δεν περιορίστηκαν στο παρασκήνιο, αλλά εκδηλώνονταν συχνά δημόσια, μέσα από σχόλια στις συνεντεύξεις και αντιπαραθέσεις στο στούντιο. Η ηχογράφηση του τελευταίου τους άλμπουμ, «Synchronicity», χαρακτηρίστηκε από συνεχείς διαμάχες, σε σημείο που τα μέλη ηχογραφούσαν σε ξεχωριστούς χώρους.

Παρά το παρελθόν τους, το συγκρότημα επανενώθηκε απρόσμενα το 2007 για ένα τουρ που διήρκεσε έως το 2008. Η περιοδεία, με 151 συναυλίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική, απέφερε περίπου 292 εκατομμύρια λίρες. Μιλώντας το 2022 στην «Telegraph», ο Άντι Σάμερς είχε δηλώσει: «Η περιοδεία του 2007 ήταν μια τεράστια ανταμοιβή για όλους μας και πραγματικά απίστευτη: τα περισσότερα χρήματα που έχω βγάλει ποτέ. Γεμίσαμε κάθε στάδιο στον κόσμο. Και τολμώ να πω – μάλλον ήμουν ο πιο ακριβοπληρωμένος κιθαρίστας στον κόσμο κατά τη διάρκεια εκείνης της περιοδείας».

