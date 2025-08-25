search
ΘΕΑΤΡΟ

Eκτάκτως νέα παράσταση στον Λυκαβηττό, για τον «Οιδίποδα» του Γιάννη Χουβαρδά

OIDIPODAS
CREDITS THOMAS DASKALAKIS

Προστίθεται εκτάκτως νέα και τελευταία παράσταση στον Λυκαβηττό στις 15 Σεπτεμβρίου για τον συγκλονιστικό Οιδίποδα του Γιάννη Χουβαρδά, καθώς εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις στην Αθήνα

Με όλες τις παραστάσεις στην Αθήνα να έχουν γίνει ήδη sold out, η πρωτοφανής ανταπόκριση του κοινού για τον Οιδίποδα του Γιάννη Χουβαρδά, οδηγεί τους διοργανωτές στην προσθήκη μιας νέας και τελευταίας παράστασης στις 15 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης, σε αυτό τον δραματουργικό άθλο που καθήλωσε κοινό και κριτικούς και καταχειροκροτήθηκε επί πέντε λεπτά από 17.000 θεατές στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, παρουσιάζει και τα δύο κορυφαία έργα του Σοφοκλή, Οιδίπους Τύραννος και Οιδίπους Επί Κολωνώ, σε μια ενιαία θεατρική εμπειρία δύο ωρών, με έναν εξαιρετικό πρωταγωνιστικό θίασο: Νίκος Καραθάνος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Στεφανία Γουλιώτη, Νίκος Χατζόπουλος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιάννης Κότσιφας, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Πηνελόπη Τσιλίκα, Έκτορας Λυγίζος, Άγγελος Τριανταφύλλου, Θεόβη Στύλλου, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου.

Μια παραγωγή, με σπάνια υποβλητική ατμόσφαιρα και μαγική αισθητική, επιστέγασμα της μοναδικής θεατρικής πορείας του δημιουργού της εδώ και μισό αιώνα. Μία συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Πολιτιστικού Οργανισμού ‘Λυκόφως’ του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η προπώληση για τη νέα και τελευταία παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού μόλις άνοιξε. Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας ΕΔΩ.

