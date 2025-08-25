search
ΘΕΑΤΡΟ

25.08.2025 13:35

«Αίας» του Σοφοκλή: Η θρυλική παράσταση σε σκηνοθεσία Γ. Νανούρη επιστρέφει στον Λύκαβηττο και το Θέατρο Γης

AIAS

Η παράσταση-φαινόμενο σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, με τον Μιχάλη Σαράντη και τον Απόστολο Χαντζαρά, επιστρέφει δυναμικά αυτό το καλοκαίρι, ξεκινώντας από τον Λυκαβηττό το Σάββατο 30 Αυγούστου, και στη συνέχεια ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

Η παράσταση αγαπήθηκε όσο λίγες τα τελευταία χρόνια, με διαδοχικές επιτυχίες και θερμή ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς.

Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει συγκλονιστικά και τους εννιά ρόλους της τραγωδίας, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας, μπροστά στα μάτια των θεατών.

Ο Αίαντας, ο μεγαλύτερος πολεμιστής στο στρατόπεδο των Ελλήνων, δικαιούται τα όπλα του Αχιλλέα μετά το θάνατο του. Όταν αυτά με δολοπλοκία καταλήγουν στον Οδυσσέα, αποφασίζει να εκδικηθεί. Γίνεται όμως έρμαιο της θεάς Αθηνάς και περίγελος του στρατεύματος των Αργείων. Ατιμασμένος και απεγνωσμένος, αυτοκτονεί.

Τη μετάφραση έχει κάνει ο ποιητής Νίκος A. Παναγιωτόπουλος.

Νανούρης, Σαράντης, Χαντζαράς, για 2 παραστάσεις, σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, με τον Αίαντα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Νίκος A. Παναγιωτόπουλος
Σκηνοθεσία: Γιώργος Νανούρης
Ερμηνεία: Μιχάλης Σαράντης
Ζωγραφική: Απόστολος Χαντζαράς
Σκηνική επιμέλεια – Φωτισμοί: Γιώργος Νανούρης
Διασκευή – Προσαρμογή Κειμένου: Γιώργος Νανούρης – Μιχάλης Σαράντης
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Όλγα Παυλάτου
Social Media: Renegade Media
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αθήνα – Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
Σάββατο 30/8 στις 21:00

Θεσσαλονίκη – Θέατρο Γης
Τρίτη 2/9 στις 21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ more.com
Για εισιτήρια κάντε κλικ ΕΔΩ

