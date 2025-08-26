Με «Σχέδιο Αντιγόνη» η ομάδα Εν Δυνάμει τον Σεπτέμβριο στη ΒΙΟ.ΜΕ.

Μετά τις παραστάσεις του περασμένου καλοκαιριού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής Κοζάνης, το «Σχέδιο Αντιγόνη» επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για λίγες μόνο παραστάσεις.

Η ομάδα Εν Δυνάμει, μία ομάδα νέων καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία, παρουσιάζει ξανά το «Σχέδιο Αντιγόνη» σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου, στη ΒΙΟ.ΜΕ. Συνεργατική, από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Η ομάδα, που έχει ήδη διακριθεί για την καινοτόμο έρευνα της στη νέα δραματουργία αναμετριέται με το αρχαίο δράμα και με την εμβληματική μορφή της Αντιγόνης του Σοφοκλή, με βασικό δραματουργικό άξονα την έννοια της συμπερίληψης. Πάνω σ’ αυτόν τον άξονα, η ομάδα Εν Δυνάμει επιδιώκει τη δημιουργία ενός Χορού ατόμων με και χωρίς αναπηρία, διαφορετικών ηλικιών, με διαφορετική καταγωγή και διαφορετικά βιώματα ο οποίος συντονίζεται στον ρυθμό της αρχαίας τραγωδίας και συγκεκριμένα στην Αντιγόνη.

Στην προηγούμενη παρουσίαση του έργου, το «Σχέδιο Αντιγόνη» συμπεριέλαβε στη θεατρική πράξη πολίτες και μέλη θεατρικών ομάδων της Αιανής Κοζάνης, δημιουργώντας έναν πολυφωνικό Χορό. Στις νέες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, το έργο διευρύνεται ξανά και ενσωματώνει αυτή τη φορά το Γ’ έτος της Σχολής Υποκριτικής του Εθνικού Θεάτρου, φέρνοντας σε διάλογο τους νέους ανερχόμενους ηθοποιούς με τους καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία της ομάδας Εν Δυνάμει.

Η ιστορία της Αντιγόνης, η δύναμη της αντίστασης απέναντι σε μια τυφλή εξουσία, παραμένει μια ιστορία που θα μας εμπνέει διαχρονικά.

Στον αντιεξουσιαστικό χώρο της ΒΙΟ.ΜΕ., ένα εργοστάσιο που ξαναγεννήθηκε από τους ίδιους τους εργάτες του, συντελείται μία έκτακτη γενική συνέλευση που μας καλεί να πάρουμε θέση.

Ταυτότητα παράστασης

Καλλιτεχνική διεύθυνση | Ελένη Δημοπούλου

Μετάφραση | Σοφία Νικολαΐδου

Σκηνοθεσία-Διασκευή | Σοφία Αντωνίου

Σκηνικά – Κοστούμια | Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

Ηχητικός σχεδιασμός | Ecati

Σχεδιασμός φωτισμών | Richard Anthony

Επιμέλεια κίνησης | Μέλπω Βασιλικού

Βοηθοί σκηνοθέτριας | Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης, Σοφία Κύρινα

Φωτογραφίες | Δημήτρης Βαβλιάρας, Βαλέρια Ισαέβα, Σταυρούλα Ντολοπούλου

Βιντεοσκόπηση trailer | Τάσος Αγάπης

Υπεύθυνη επικοινωνίας| Ευαγγελία Σκρομπόλα

Από την ομάδα Εν Δυνάμει ερμηνεύουν οι:

Μύριαμ Αρτζανίδου, Χριστίνα Ασλανίδη, Γιάννος Γαβαλάς, Μαρία Δαχλύθρα, Ελένη Δημοπούλου, Μαργαρίτα Καϊναδά, Θεανώ Κόντα, Νίκος Κυπαρίσσης, Σοφία Κύρινα, Λωξάνδρα Λούκας, Παναγιώτης Ματζίρης, Θεοχάρης Μπαϊρακταρίδης, Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης, Θάνος Νανάσης, Μιχάλης Ντολόπουλος, Θεανώ Παπαβασιλείου, Γιώργος Πούλος, Χρήστος Σιούμης, Μαρία-Ταρσή Χελά, Αλέξανδρος Χάτσιος

Από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου ερμηνεύουν οι:

Κατερίνα Γαλανάκη, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Δανάη Φοίβη Γρηγοράκη, Κωνσταντίνα Κατσιάρη, Θοδωρής Μερκούρης, Κατερίνα Ολγα Μολφέση, Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης, Γιώργος Μπραουδάκης

Ευχαριστούμε τον παλαιστίνιο ποιητή Marwan Makhoul για την ευγενική παραχώρηση του ποιήματος In Politics and Poetry.

Ευχαριστούμε τη Σ.Ε ΒΙΟΜΕ και την Cantina Solidaridad για τη φιλοξενία και την υποστήριξη.

Πληροφορίες

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από 22 έως 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

21:00

Διάρκεια 75′ (χωρίς διάλειμμα)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Γενική είσοδος: 13€

Μειωμένο: 10€

(Φοιτητικό, Ανέργων, μαθητικό, 65+)

Ατέλεια ηθοποιών/σπουδαστών: 7€

Ομαδικό άνω των 7 ατόμων: 10€

Άτομα με αναπηρία + συνοδός: Δωρεάν

η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 10 ετών

Προπώληση εδω

Χώρος διεξαγωγής: Υπαίθριος χώρος της ΒΙΟΜΕ Συνεργατική, Πυλαία Θεσσαλονίκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δυνατότητα στάθμευσης οχημάτων σε απόσταση 100-200 μέτρων από τον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης

Για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) ή χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο τηλέφωνο 6948202250

