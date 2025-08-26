search
26.08.2025
ΣΙΝΕΜΑ

26.08.2025

Λαμπερές προσθήκες στο καστ της νέας ταινίας του Chris Rock

26.08.2025 11:16
Ο γνωστός κωμικός και σκηνοθέτης Κρις Ροκ (Chris Rock) ενίσχυσε το καστ της νέας του, ακόμα άτιτλης, ταινίας με τέσσερις ακόμη ηθοποιούς.

Πρόκειται για τον υποψήφιο για Emmy και Χρυσή Σφαίρα Άντονι Άντερσον (Anthony Anderson), την Kέλι Γκάρνερ (Kelli Garner), γνωστή από την ταινία «Lars and the Real Girl», τη Έιμι Λάντεκερ της σειράς «Transparent» και τον Ριτς Σόμερ (Rich Sommer) από το «Clipped».

Αν και οι ρόλοι τους παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, οι νέες αυτές προσθήκες έρχονται να συμπληρώσουν ένα ήδη εντυπωσιακό καστ.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Ρόζαλιντ Έλαζαρ (Rosalind Eleazar) ενώ στο πλευρό της βρίσκονται οι Άνταμ Ντράιβερ (Adam Driver), Ντάνιελ Καλούγια (Daniel Kaluuya), Άννα Κέντρικ (Anna Kendrick), Τόφερ Γκρέις (Topher Grace) και ο ίδιος ο Ροκ.

Η ταινία, που αποτελεί μια παραγωγή της A24, αφηγείται την ιστορία της Misty Green (Έλαζαρ), μιας χαρισματικής ηθοποιού που η καριέρα της έχει πάρει την κατιούσα, μέχρι που μια παλιά γνωριμία της προσφέρει μια ευκαιρία να επιστρέψει στο προσκήνιο.

Ο Ροκ σκηνοθετεί την ταινία βασισμένος σε δικό του σενάριο, ενώ βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τους Πίτερ Ράις (Peter Rice) και Ντέιβιντ Γουόρθεν Μπρουκς (David Worthen Brooks). Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται στο Λος Άντζελες.

