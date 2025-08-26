search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 11:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 09:58

Woody Allen για Ουκρανία: «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος – Ο πόλεμος που έχει προκαλέσει είναι αποτρόπαιος»

26.08.2025 09:58
woody_allen

Ο Γούντι Άλεν (Woody Allen) αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η παρουσία του σε κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Μόσχα αποτελεί «ξέπλυμα» των ρωσικών θηριωδιών, μετά την έντονη καταδίκη της εμφάνισής του από το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνεται ότι ο διάσημος σκηνοθέτης έκανε την εμφάνισή του την Κυριακή μέσω βιντεοσύνδεσης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Κινηματογράφου της Μόσχας.

Την συζήτηση συντόνιζε ο Ρώσος σκηνοθέτης Φιόντορ Μπονταρτσούκ (Fyodor Bondarchuk), στενός πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν και δημιουργός ταινιών όπως το πατριωτικό έπος «Stalingrad» (2013) και το φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Attraction» (2017).

Σε δήλωσή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, ο Γούντι Άλεν ανέφερε: «Όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος. Ο πόλεμος που έχει προκαλέσει είναι αποτρόπαιος. Όμως, ό,τι κι αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν θεωρώ ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών συνομιλιών είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας χαρακτήρισε την εμφάνιση του Άλεν «ντροπή και προσβολή» προς τους Ουκρανούς ηθοποιούς και κινηματογραφιστές που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από τους ρώσικους βομβαρδισμούς.

«Με τη συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει υποστηρικτές και φωνές του Πούτιν, ο Άλεν επιλέγει να κλείσει τα μάτια στα εγκλήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να ξεπλένει εγκλήματα ή ως εργαλείο προπαγάνδας», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να γυρίσει ταινία στη Ρωσία και ότι έχει «μόνο καλές αναμνήσεις» από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Ανέφερε επίσης ότι θαυμάζει τον ρωσικό κινηματογράφο, ξεχωρίζοντας την κινηματογραφική μεταφορά του «Πόλεμος και Ειρήνη» από τον Σεργκέι Μπονταρτσούκ (Sergei Bondarchuk), που έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1969.

Το συγκεκριμένο φεστιβάλ διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη ρωσική πρωτεύουσα τον περσινό Αύγουστο.

Διαβάστε επίσης:

«ΕΛΕΝΗ – Η δίκη μιας πόρνης» με την Λυδία Κονιόρδο : Τελευταίοι σταθμοί στην Αττική

«Αίας» του Σοφοκλή: Η θρυλική παράσταση σε σκηνοθεσία Γ. Νανούρη επιστρέφει στον Λύκαβηττο και το Θέατρο Γης

A Big Bold Beautiful Journey: Το νέο trailer της ταινίας με τη Margot Robbie και τον Colin Farrell

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ChrisRock_apfile
ΣΙΝΕΜΑ

Λαμπερές προσθήκες στο καστ της νέας ταινίας του Chris Rock

girl_movie
ΣΙΝΕΜΑ

«Girl»: To σκηνοθετικό ντεμπούτο της Shu Qi κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη Βενετία

giannis_kefalogiannis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η περίεργη επιμονή του δημάρχου για προτομή του Γιάννη Κεφαλογιάννη διχάζει το Ρέθυμνο

ethniki-omada-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Η Ελλάδα ταξιδεύει στη Κύπρο με το μυαλό… στη Ρίγα – Τα φαβορί και οι πιθανότητες διάκρισης για την «γαλανόλευκη»

israel new
ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Στο στόχαστρο ο πιο ανήθικος στρατός του κόσμου, η δολοφονική μηχανή του Ισραήλ – Η «εκκαθάριση» δημοσιογράφων και η μαρτυρία ενός πρώην πιλότου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έτοιμος για μετωπική με κυβέρνηση - Τι περιμένει και πώς θα κινηθεί

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 11:19
ChrisRock_apfile
ΣΙΝΕΜΑ

Λαμπερές προσθήκες στο καστ της νέας ταινίας του Chris Rock

girl_movie
ΣΙΝΕΜΑ

«Girl»: To σκηνοθετικό ντεμπούτο της Shu Qi κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη Βενετία

giannis_kefalogiannis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η περίεργη επιμονή του δημάρχου για προτομή του Γιάννη Κεφαλογιάννη διχάζει το Ρέθυμνο

1 / 3