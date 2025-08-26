Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Francis Ford Coppola θα απονείμει τον Χρυσό Λέοντα στον Werner Herzog

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola) θα εκφωνήσει τον επίσημο λόγο («Laudatio») προς τιμήν του Βέρνερ Χέρτζογκ (Werner Herzog) κατά την τελετή έναρξης του 82ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου.

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, ο Χέρτζογκ, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου με εμβληματικά έργα όπως τα «Aguirre, the Wrath of God», «Fitzcarraldo» και «Nosferatu the Vampyre», θα παραλάβει τον φετινό Τιμητικό Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά στην 7η τέχνη.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης επιλέχθηκε από τους διοργανωτές να απονείμει το βραβείο στον Γερμανό συνάδελφό του.

Το Φεστιβάλ θα ανοίξει με την ταινία του Πάολο Σορεντίνο (Paolo Sorrentino), «La Grazia» στην οποία πρωταγωνιστούν οι Τόνι Σερβίλο (Toni Servillo) και Άννα Φερτσέτι (Anna Ferzetti).

Επίσης στη Βενετία ο Χέρτζογκ θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ghost Elephants» που επικεντρώνεται στην αναζήτηση ενός κοπαδιού σπάνιων ελεφάντων σε μια σχεδόν ακατοίκητη περιοχή των ορεινών περιοχών της Αγκόλας, η οποία είναι σε έκταση όσο η Αγγλία. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού ενώ ο Χέρτζογκ θα πραγματοποιήσει επίσης ένα masterclass.

Η επόμενη ταινία μυθοπλασίας του είναι το «Bucking Fastard» με πρωταγωνίστριες τις αδελφές Κέιτ και Ρούνι Μάρα (Kate και Rooney Mara).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Κόπολα, ο οποίος βρέθηκε στην Ιταλία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όπου στις 5 Αυγούστου υπεβλήθη σε μια μη επείγουσα ιατρική επέμβαση στη Ρώμη, σχετική με καρδιακά προβλήματα, έχει τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά στο διάσημο Φεστιβάλ το 1992.

Σύμφωνα με το Variety, το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα ρίξει αυλαία στις 6 Σεπτεμβρίου.

