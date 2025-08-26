search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 18:49
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

26.08.2025 17:47

«The Woman in Cabin 10»: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix με την Κίρα Νάιτλι

26.08.2025 17:47
kira

H βραβευμένη ηθοποιός Κίρα Νάιτλι πρωταγωνιστεί στο νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix, «The Woman in Cabin 10» το οποίο θα αρχίσει να προβάλλεται στις 10 Οκτωβρίου.

Σε σκηνοθεσία του Σάιμον Στόουν, η ταινία εστιάζει στην Lo, μια ταξιδιωτική δημοσιογράφο που βρίσκεται στο πολυτελές γιοτ Aurora Borealis για το παρθενικό του ταξίδι. Όταν γίνεται μάρτυρας ενός συμβάντος που ανατρέπει την ηρεμία της νύχτας -μιας γυναίκας που πέφτει στη θάλασσα- η εμμονή του πληρώματος ότι τίποτα δεν συνέβη την ωθεί σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι αποκάλυψης. Καθώς η Lo προσπαθεί να ξετυλίξει το μυστήριο, διαπιστώνει ότι η έρευνά της απειλεί όχι μόνο την καριέρα της αλλά και την ίδια της τη ζωή.

Στο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα η διάσημη πρωταγωνίστρια ανακαλύπτει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η πολυτελής κρουαζιέρα που υποτίθεται ότι θα ήταν χαλαρωτική, μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Γκάι Πιρς, Χάνα Γουάντινγκχεμ, Ντέιβιντ Ατζάλα, Αρτ Μάλικ, Κάγια Σκοντελάριο, Ντέιβιντ Μόρισεϊ και Ντάνιελ Ινγκς.

Το σενάριο το οποίο φέρει την υπογραφή του Στόουν σε συνεργασία με τους Τζο Σράπνελ και Άννα Γουτερχάουζ βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρουθ Γουέαρ του 2017 καθώς και σε μία διασκευή της Έμα Φροστ.

«Οι πρωταγωνιστικοί γυναικείοι χαρακτήρες έχουν λίγο κακή φήμη», ανέφερε σε δήλωσή του στο Collider ο σκηνοθέτης. «Πάντα αμφισβητούμε την ψυχική υγεία της γυναίκας. Οπότε, ήθελα η Lo να μοιάζει περισσότερο με τους πρωταγωνιστές από τα παρανοϊκά θρίλερ της δεκαετίας του ’70 – Ντάστιν Χόφμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Τζιν Χάκμαν στο «The Conversation». Ποτέ δεν τους αμφισβητείς. Απλά πιστεύεις ότι έχουν δίκιο. Αυτό ήθελα για την Κίρα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το περιοδικό The Hollywood Reporter, τη παραγωγή του ψυχολογικού θρίλερ υπογράφουν η Ντέμπρα Χέιγουορντ και η Ίλντα Ντίφλεϊ.

