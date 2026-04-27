Διορθωτικές κινήσεις για 200.000 συνταξιούχους – Η ρύθμιση για την παράλληλη ασφάλιση

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου η ακρίβεια εξανεμίζει το διαθέσιμο εισόδημα, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να κλείσει μια ανοιχτή πληγή δεκαετιών για χιλιάδες συνταξιούχους.
Δεν πρόκειται για «δώρα» ή έκτακτες παροχές, αλλά για την απόδοση οφειλόμενων προσαυξήσεων που εκκρεμούσαν για χρόνια, την ίδια στιγμή που ο πληθωρισμός του 2026 ασκεί ασφυκτική πίεση στα νοικοκυριά.
Η ρύθμιση για την παράλληλη ασφάλιση:
Η πιο σημαντική παρέμβαση αφορά την ανταποδοτική προσαύξηση των συντάξεων για όσους κατέβαλαν εισφορές σε δύο ή περισσότερα Ταμεία ταυτόχρονα. Η ρύθμιση αυτή αγγίζει ασφαλισμένους που βγήκαν στη σύνταξη την περίοδο 2001-2015 και οι οποίοι, λόγω γραφειοκρατικών και νομικών εμπλοκών, δεν είχαν δει τις επιπλέον εισφορές τους να προσμετρώνται στο τελικό ποσό της σύνταξής τους.
Σύμφωνα με τα τεχνικά κλιμάκια:
• Η ενίσχυση: Το ποσό της προσαύξησης υπολογίζεται με βάση τον χρόνο παράλληλης ασφάλισης. Σε περιπτώσεις που ο χρόνος αυτός προσεγγίζει τα 15 έτη, η αύξηση μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ μηνιαίως, αποκαθιστώντας επιτέλους την αναλογικότητα εισφορών και παροχών.
• Οι δικαιούχοι: Αφορά περίπου 200.000 άτομα, ανάμεσά τους πολλούς επιστήμονες (γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους) αλλά και υπαλλήλους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εργάζονταν παράλληλα.
• Το «αγκάθι» των αναδρομικών: Παράλληλα με τη μηνιαία διόρθωση, εκκρεμεί το ζήτημα των αναδρομικών, τα οποία θα δοθούν με το σταγονόμετρο, ανάλογα με τις αντοχές του προϋπολογισμού.
Πέρα από την παράλληλη ασφάλιση, δρομολογούνται ορισμένες ακόμα κινήσεις που στοχεύουν στην οριακή στήριξη των εισοδημάτων:
1. Αναπροσαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ): Εξετάζεται η αλλαγή των κλιμακίων, ώστε οι μικρές αυξήσεις που δίνονται λόγω πληθωρισμού να μην οδηγούν τον συνταξιούχο σε υψηλότερη κράτηση, ακυρώνοντας στην πράξη το όποιο όφελος.
2. Μείωση της Προσωπικής Διαφοράς: Συνεχίζεται η λογιστική απομείωση για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, μια διαδικασία που όμως κρατά πολλούς «εγκλωβισμένους» χωρίς πραγματική αύξηση στην τσέπη για χρόνια.
3. Ετήσια Αύξηση: Η προβλεπόμενη αύξηση του 2,4% – 2,6% για το 2026 μοιάζει ισχνή απέναντι στον πληθωρισμό των τροφίμων και της ενέργειας.
Για τον συνταξιούχο, οι αριθμοί των υπουργείων συχνά απέχουν από την πραγματικότητα του σούπερ μάρκετ. Με την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του Απριλίου να αγγίζει το 4,4%, οι όποιες διορθώσεις στις συντάξεις λειτουργούν περισσότερο ως «ασπίδα» παρά ως πραγματική αύξηση του βιοτικού επιπέδου.
Σημαντικό εδώ είναι να αναφερθεί ότι η ρύθμιση για την παράλληλη ασφάλιση είναι μια πράξη καθυστερημένης δικαιοσύνης. Σε μια εποχή που η ακρίβεια είναι πανταχού παρούσα, η απόδοση αυτών των χρημάτων στους 200.000 δικαιούχους είναι μια αναγκαία ανάσα, ακόμα κι αν δίνεται μετά από χρόνια αναμονής και με τη αυστηρή μέτρηση των δημοσιονομικών αντοχών.
