Διορθωτικές κινήσεις για 200.000 συνταξιούχους – Η ρύθμιση για την παράλληλη ασφάλιση

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου η ακρίβεια εξανεμίζει το διαθέσιμο εισόδημα, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να κλείσει μια ανοιχτή πληγή δεκαετιών για χιλιάδες συνταξιούχους.

Δεν πρόκειται για «δώρα» ή έκτακτες παροχές, αλλά για την απόδοση οφειλόμενων προσαυξήσεων που εκκρεμούσαν για χρόνια, την ίδια στιγμή που ο πληθωρισμός του 2026 ασκεί ασφυκτική πίεση στα νοικοκυριά.

Η ρύθμιση για την παράλληλη ασφάλιση:

Δικαιοσύνη με καθυστέρηση

Η πιο σημαντική παρέμβαση αφορά την ανταποδοτική προσαύξηση των συντάξεων για όσους κατέβαλαν εισφορές σε δύο ή περισσότερα Ταμεία ταυτόχρονα. Η ρύθμιση αυτή αγγίζει ασφαλισμένους που βγήκαν στη σύνταξη την περίοδο 2001-2015 και οι οποίοι, λόγω γραφειοκρατικών και νομικών εμπλοκών, δεν είχαν δει τις επιπλέον εισφορές τους να προσμετρώνται στο τελικό ποσό της σύνταξής τους.

Σύμφωνα με τα τεχνικά κλιμάκια:

• Η ενίσχυση: Το ποσό της προσαύξησης υπολογίζεται με βάση τον χρόνο παράλληλης ασφάλισης. Σε περιπτώσεις που ο χρόνος αυτός προσεγγίζει τα 15 έτη, η αύξηση μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ μηνιαίως, αποκαθιστώντας επιτέλους την αναλογικότητα εισφορών και παροχών.

• Οι δικαιούχοι: Αφορά περίπου 200.000 άτομα, ανάμεσά τους πολλούς επιστήμονες (γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους) αλλά και υπαλλήλους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εργάζονταν παράλληλα.

• Το «αγκάθι» των αναδρομικών: Παράλληλα με τη μηνιαία διόρθωση, εκκρεμεί το ζήτημα των αναδρομικών, τα οποία θα δοθούν με το σταγονόμετρο, ανάλογα με τις αντοχές του προϋπολογισμού.

Επιπλέον παρεμβάσεις: μικρά βήματα σε μια δύσκολη αγορά

Πέρα από την παράλληλη ασφάλιση, δρομολογούνται ορισμένες ακόμα κινήσεις που στοχεύουν στην οριακή στήριξη των εισοδημάτων:

1. Αναπροσαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ): Εξετάζεται η αλλαγή των κλιμακίων, ώστε οι μικρές αυξήσεις που δίνονται λόγω πληθωρισμού να μην οδηγούν τον συνταξιούχο σε υψηλότερη κράτηση, ακυρώνοντας στην πράξη το όποιο όφελος.

2. Μείωση της Προσωπικής Διαφοράς: Συνεχίζεται η λογιστική απομείωση για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, μια διαδικασία που όμως κρατά πολλούς «εγκλωβισμένους» χωρίς πραγματική αύξηση στην τσέπη για χρόνια.

3. Ετήσια Αύξηση: Η προβλεπόμενη αύξηση του 2,4% – 2,6% για το 2026 μοιάζει ισχνή απέναντι στον πληθωρισμό των τροφίμων και της ενέργειας.

Η πραγματικότητα της αγοράς

Για τον συνταξιούχο, οι αριθμοί των υπουργείων συχνά απέχουν από την πραγματικότητα του σούπερ μάρκετ. Με την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του Απριλίου να αγγίζει το 4,4%, οι όποιες διορθώσεις στις συντάξεις λειτουργούν περισσότερο ως «ασπίδα» παρά ως πραγματική αύξηση του βιοτικού επιπέδου.

Σημαντικό εδώ είναι να αναφερθεί ότι η ρύθμιση για την παράλληλη ασφάλιση είναι μια πράξη καθυστερημένης δικαιοσύνης. Σε μια εποχή που η ακρίβεια είναι πανταχού παρούσα, η απόδοση αυτών των χρημάτων στους 200.000 δικαιούχους είναι μια αναγκαία ανάσα, ακόμα κι αν δίνεται μετά από χρόνια αναμονής και με τη αυστηρή μέτρηση των δημοσιονομικών αντοχών.

