search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 09:50
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

27.04.2026 08:40

Διορθωτικές κινήσεις για 200.000 συνταξιούχους – Η ρύθμιση για την παράλληλη ασφάλιση

27.04.2026 08:40
syntaxiouxoi_new

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου η ακρίβεια εξανεμίζει το διαθέσιμο εισόδημα, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να κλείσει μια ανοιχτή πληγή δεκαετιών για χιλιάδες συνταξιούχους.

Δεν πρόκειται για «δώρα» ή έκτακτες παροχές, αλλά για την απόδοση οφειλόμενων προσαυξήσεων που εκκρεμούσαν για χρόνια, την ίδια στιγμή που ο πληθωρισμός του 2026 ασκεί ασφυκτική πίεση στα νοικοκυριά.

Η ρύθμιση για την παράλληλη ασφάλιση:

Δικαιοσύνη με καθυστέρηση

Η πιο σημαντική παρέμβαση αφορά την ανταποδοτική προσαύξηση των συντάξεων για όσους κατέβαλαν εισφορές σε δύο ή περισσότερα Ταμεία ταυτόχρονα. Η ρύθμιση αυτή αγγίζει ασφαλισμένους που βγήκαν στη σύνταξη την περίοδο 2001-2015 και οι οποίοι, λόγω γραφειοκρατικών και νομικών εμπλοκών, δεν είχαν δει τις επιπλέον εισφορές τους να προσμετρώνται στο τελικό ποσό της σύνταξής τους.

Σύμφωνα με τα τεχνικά κλιμάκια:

Η ενίσχυση: Το ποσό της προσαύξησης υπολογίζεται με βάση τον χρόνο παράλληλης ασφάλισης. Σε περιπτώσεις που ο χρόνος αυτός προσεγγίζει τα 15 έτη, η αύξηση μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ μηνιαίως, αποκαθιστώντας επιτέλους την αναλογικότητα εισφορών και παροχών.

Οι δικαιούχοι: Αφορά περίπου 200.000 άτομα, ανάμεσά τους πολλούς επιστήμονες (γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους) αλλά και υπαλλήλους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εργάζονταν παράλληλα.

Το «αγκάθι» των αναδρομικών: Παράλληλα με τη μηνιαία διόρθωση, εκκρεμεί το ζήτημα των αναδρομικών, τα οποία θα δοθούν με το σταγονόμετρο, ανάλογα με τις αντοχές του προϋπολογισμού.

Επιπλέον παρεμβάσεις: μικρά βήματα σε μια δύσκολη αγορά

Πέρα από την παράλληλη ασφάλιση, δρομολογούνται ορισμένες ακόμα κινήσεις που στοχεύουν στην οριακή στήριξη των εισοδημάτων:

1. Αναπροσαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ): Εξετάζεται η αλλαγή των κλιμακίων, ώστε οι μικρές αυξήσεις που δίνονται λόγω πληθωρισμού να μην οδηγούν τον συνταξιούχο σε υψηλότερη κράτηση, ακυρώνοντας στην πράξη το όποιο όφελος.

2. Μείωση της Προσωπικής Διαφοράς: Συνεχίζεται η λογιστική απομείωση για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, μια διαδικασία που όμως κρατά πολλούς «εγκλωβισμένους» χωρίς πραγματική αύξηση στην τσέπη για χρόνια.

3. Ετήσια Αύξηση: Η προβλεπόμενη αύξηση του 2,4% – 2,6% για το 2026 μοιάζει ισχνή απέναντι στον πληθωρισμό των τροφίμων και της ενέργειας.

Η πραγματικότητα της αγοράς

Για τον συνταξιούχο, οι αριθμοί των υπουργείων συχνά απέχουν από την πραγματικότητα του σούπερ μάρκετ. Με την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του Απριλίου να αγγίζει το 4,4%, οι όποιες διορθώσεις στις συντάξεις λειτουργούν περισσότερο ως «ασπίδα» παρά ως πραγματική αύξηση του βιοτικού επιπέδου.

Σημαντικό εδώ είναι να αναφερθεί ότι η ρύθμιση για την παράλληλη ασφάλιση είναι μια πράξη καθυστερημένης δικαιοσύνης. Σε μια εποχή που η ακρίβεια είναι πανταχού παρούσα, η απόδοση αυτών των χρημάτων στους 200.000 δικαιούχους είναι μια αναγκαία ανάσα, ακόμα κι αν δίνεται μετά από χρόνια αναμονής και με τη αυστηρή μέτρηση των δημοσιονομικών αντοχών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
falagas ote
sinatsaki-new
asthenoforo_messinia
papakwnstantinou ideal
super-market_plithorismos_3107_1920-1080_new
kairos anoixi 88- new
stegastika daneia 77- new
tsipras papatavrou tsitsipas
stena toy hormuz
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 09:49
falagas ote
BUSINESS

Ο Όμιλος ΟΤΕ ενσωματώνει το AI σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του

sinatsaki-new
LIFESTYLE

Μαίρη Συνατσάκη: «Δεν θέλουμε άλλο παιδί με τον Ίαν – Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να δοθώ σε ένα ακόμα πλάσμα» (Video)

asthenoforo_messinia
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Άφησε σημείωμα και έπεσε στις ρόδες φορτηγού

1 / 3