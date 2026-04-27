ΦΣΑ: «Η διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον μέσω courier στερεί από τον ασθενή την απαραίτητη επιστημονική καθοδήγηση από το φαρμακοποιό του»

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διαμαρτύρεται έντονα για τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή, σύμφωνα με τις οποίες η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων από εταιρείες logistics παρουσιάζεται ως «επιτομή κράτους δικαίου».
«Η τοποθέτηση αυτή είναι βαθιά αντιεπιστημονική υποβαθμίζοντας τον αναντικατάστατο ρόλο του φαρμακοποιού και του φαρμακείου και ανοίγει τον δρόμο για μετατροπή του φαρμάκου από κοινωνικό αγαθό σε απλό εμπορικό προϊόν», όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ).
«Με ευθύνη της ίδιας της πολιτείας προωθούνται πρακτικές που παρακάμπτουν το Ελληνικό φαρμακείο και ενισχύουν τη διανομή φαρμάκων μέσω courier και logistics, χωρίς τις στοιχειώδεις επιστημονικές εγγυήσεις. Ο μόνος λόγος που προωθήθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι η οικονομική ελάφρυνση της βιομηχανίας με τη μείωση του clawback», όπως εκτιμά ο ΦΣΑ.
Το φάρμακο δεν είναι δέμα προς παράδοση. Είναι προϊόν που απαιτεί επιστημονική ευθύνη και άμεση επαφή με τον ασθενή. Η χορήγησή του από τον φαρμακοποιό διασφαλίζει:
Αντίθετα η κατ’ οίκον διανομή μέσω courier:
Πρόκειται για μια πρακτική που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία επισημαίνει ο ΦΣΑ και θέτει ευθέως τα εξής ερωτήματα:
Η προστασία του ασθενούς δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Αντί να αξιοποιηθεί το εκτεταμένο και επιστημονικά καταρτισμένο δίκτυο των 3.500 φαρμακείων της Αττικής και των συνολικά 11.000 φαρμακείων σε όλη την Επικράτεια, το κράτος επιλέγει να δαπανά εκατομμύρια ευρώ σε λύσεις που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και θέτουν σε αμφισβήτηση την ασφάλεια των ασθενών.
Το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι σαφές: για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, τα φάρμακα χορηγούνται δια χειρός φαρμακοποιού και όχι μέσω courier.
«Ο επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος του φαρμακοποιού θα πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί έμπρακτα», αναφέρει η ανακοίνωση του ΦΣΑ ο οποίος καλεί την πολιτεία να σταματήσει άμεσα την προώθηση αυτών των πρακτικών και να γίνει άμεσα η επανεξέτασή τους, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της απέναντι στη δημόσια υγεία.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
