Οι δύο «παραμελημένοι» καρκίνοι που σκοτώνουν αθόρυβα

Ο Απρίλιος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας ευαισθητοποίησης για δύο σημαντικούς τύπους καρκίνου, που δυστυχώς δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, ωστόσο σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο και στην Ελλάδα: Τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου και τον καρκίνο των όρχεων.

Η ενημέρωση και η πρόληψη είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτοί τύποι καρκίνου συχνά παραμελούνται στις δημόσιες συζητήσεις, η ευαισθητοποίησή τους συμβάλλει στη μείωση των καθυστερημένων διαγνώσεων και ενισχύει την πρόληψη.

Η κοινωνία καλείται να συμμετάσχει ενεργά σε δράσεις ενημέρωσης, να μιλήσει ανοιχτά για τους κινδύνους και να ενισχύσει την πρόληψη σε κάθε ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με το Κέντρο καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Κάπα 3).

Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου

Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου περιλαμβάνει όγκους που εμφανίζονται στη στοματική κοιλότητα, τον φάρυγγα, τον λάρυγγα, τις ρινικές κοιλότητες και τους παραρρίνιους κόλπους.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογίας, περίπου 150.000 νέα περιστατικά καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη, με το 70% να αφορά άνδρες, σύμφωνα με το Κάπα 3.

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι καταγράφονται πάνω από 3.500 νέα περιστατικά ετησίως, με τις ηλικίες 50+ να επηρεάζονται περισσότερο, ενώ παρατηρείται αύξηση των νέων περιστατικών λόγω του ιού HPV.

Παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν το κάπνισμα, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, την έκθεση στον ήλιο για ορισμένους τύπους δερματικού καρκίνου του προσώπου, καθώς και τον HPV.

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται είναι:

επίμονος λαιμόπονος,

αλλαγές στη φωνή,

πληγές που δεν επουλώνονται,

οζίδια στον τράχηλο

δυσκολία στην κατάποση.

Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των συμπτωμάτων και η τακτική παρακολούθηση από εξειδικευμένο γιατρό μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης, που ξεπερνούν το 80% όταν η διάγνωση γίνεται νωρίς.

Επιπλέον, η τακτική οδοντιατρική εξέταση και η εμβολιαστική κάλυψη κατά του HPV συνιστώνται ως προληπτικά μέτρα που μειώνουν τον κίνδυνο.

Καρκίνος των Όρχεων

Ο καρκίνος των όρχεων είναι σπάνιος, αλλά κυρίως εμφανίζεται σε νεαρούς άνδρες μεταξύ 20 και 40 ετών. Η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτόν είναι κρίσιμη, καθώς η έγκαιρη διάγνωση συνδέεται με ποσοστά επιβίωσης που φτάνουν το 95% σε αρχικά στάδια.

Στην Ελλάδα αναφέρονται περίπου 300–400 νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν ιστορικό κρυψορχίας, οικογενειακό ιστορικό καρκίνου όρχεων και ορισμένες γενετικές καταστάσεις.

Η αυτοεξέταση αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πρώιμης ανίχνευσης: οι άνδρες ενθαρρύνονται να ελέγχουν τους όρχεις τους τακτικά για οζίδια, αλλαγές στο μέγεθος ή την υφή.

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση για την αυτοεξέταση μειώνουν τον φόβο και ενισχύουν την έγκαιρη προσέλευση σε γιατρό. Επιπλέον, η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση και οι εξετάσεις απεικόνισης συμβάλλουν στην πλήρη θεραπεία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτεί ριζική επέμβαση, και οι ασθενείς επιστρέφουν σε πλήρη δραστηριότητα σύντομα.

Η πρόληψη και η ενημέρωση είναι τα ισχυρότερα όπλα μας απέναντι στον καρκίνο.

Μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης, όπως αυτές που οργανώνει το Κάπα 3 (https://www.kapa3.gr/) οι πολίτες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα πρώιμα συμπτώματα, να επισκέπτονται εγκαίρως γιατρούς και να στηρίζονται σε επαγγελματίες και οργανώσεις που παρέχουν συμβουλευτική και υποστήριξη.

Η γνώση σώζει ζωές, και η ενεργή συμμετοχή όλων μας μπορεί να κάνει τη διαφορά, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης και την ατομική ευθύνη για την υγεία.

