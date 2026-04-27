Νέο λάθος του Τασούλα: Μπέρδεψε τους αριθμούς των άρθρων για την αμοιβαία συνδρομή

Σε νέο σφάλμα υπέπεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, στη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στο άρθρο της Συνθήκης ΕΕ για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, ο Κ. Τασούλας είπε ότι αυτό είναι το άρθρο 47.2 και όχι – όπως είναι σωστό – το άρθρο 42 παράγραφος 7.

Δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά με τους αριθμούς…

Διαβάστε επίσης:

Η Ντόρα «σώζει» τον Σκέρτσο από τα… νύχια των «γαλάζιων» βουλευτών: Καλός τεχνοκράτης, παρεξηγήθηκε η ανάρτησή του

Επιμένει ο Γεωργιάδης: Υπάρχει θέμα με την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων

«Καμπανάκι» Σχοινά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Είναι σαν να διαμαρτύρεσαι για τον καιρό»