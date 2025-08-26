Βενετία: Αστέρια του κινηματογράφου και γεωπολιτική μπλέκονται γλυκά στο παλαιότερο φεστιβάλ στον κόσμο

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκινά την Τετάρτη, προσελκύοντας μέλη της «βασιλικής οικογένειας του Χόλιγουντ», Ευρωπαίους δημιουργούς και Ασιάτες καλλιτέχνες, καθώς και μια ισχυρή δόση πολιτικής έντασης καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα ρίχνει τη σκιά του πάνω από το Λίντο.

Η 11ήμερη εκδήλωση πυροδοτεί την έναρξη της σεζόν των βραβείων, με ταινίες που κάνουν πρεμιέρα εδώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια και συγκεντρώνουν περισσότερες από 90 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζουν σχεδόν 20, καθιστώντας την κορυφαίο πόλο έλξης για ηθοποιούς, παραγωγούς και σκηνοθέτες.

Μεταξύ των αστέρων που αναμένονται στο κόκκινο χαλί είναι η Τζούλια Ρόμπερτς, η Έμμα Στόουν, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Ντουέιν Τζόνσον, η Έμιλι Μπλαντ, ο Άντριου Γκάρφιλντ, ο Όσκαρ Ισαάκ και η Αμάντα Σέιφριντ, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ψυχολογικά θρίλερ, δράματα τέχνης, ντοκιμαντέρ και εντυπωσιακές παραγωγές.

Μια ομάδα προσωπικοτήτων της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Venice4Palestine, προέτρεψε το φεστιβάλ να πάρει σθεναρή θέση για τον πόλεμο στη Γάζα, καλώντας τους διοργανωτές να προωθήσουν τις παλαιστινιακές φωνές και να καταγγείλουν τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα.

Η έκκληση υπογράφηκε από περισσότερα από 1.500 άτομα, συμπεριλαμβανομένων σκηνοθετών όπως ο Κεν Λόουτς και ο Ματέο Γκαρόνε, και ηθοποιών Τόνι Σερβίγιο, Τσαρλς Ντανς και Άλμπα Ρόρβαχερ.

Ο διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο ​​Μπαρμπέρα, δήλωσε στο Reuters την Τρίτη ότι η Βενετία χαιρετίζει τον ανοιχτό διάλογο, αλλά απέρριψε τις εκκλήσεις να απαγορευτεί στους Ισραηλινούς κινηματογραφιστές και ηθοποιούς η είσοδος στο Λίντο, το νησί που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με το πλοίο από την κύρια πόλη που φιλοξενεί το φεστιβάλ.

«Δεν μποϊκοτάρουμε κανέναν, φυσικά, και είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις πιθανές ομιλίες σχετικά με τη σύγχρονη κατάσταση, η οποία είναι ο τρόπος για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς να λύσουμε αυτό το τεράστιο πλήθος προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά», είπε.

Ένα κορίτσι από την Παλαιστίνη

Μία από τις ταινίες του κύριου διαγωνιστικού διαγωνισμού ασχολείται κατά μέτωπο με τον πόλεμο στη Γάζα.

«Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», σε σκηνοθεσία του Τυνήσιου Καουτέρ Μπεν Χάνια, αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός 5χρονου κοριτσιού που σκοτώθηκε στην περιοχή το 2024, αφού παγιδεύτηκε για ώρες σε ένα όχημα που έγινε στόχος ισραηλινών δυνάμεων.

«Νομίζω ότι είναι μια από τις ταινίες που θα κάνουν τη μεγαλύτερη εντύπωση», προέβλεψε ο Μπαρμπέρα τον περασμένο μήνα.

Η διεθνής πολιτική και οι παγκόσμιες ίντριγκες πρωταγωνιστούν έντονα στην 82η έκδοση του παλαιότερου φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο.

Η σκηνοθέτης Κάθριν Μπίγκελοου θα κάνει πρεμιέρα στο Λίντο το πυρηνικό θρίλερ της «Ένα Σπίτι από Δυναμίτη», ενώ ο Ολιβιέ Ασάγιας θα παρουσιάσει τον «Μάγο του Κρεμλίνου», που εξετάζει την άνοδο του Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον Τζουντ Λο να υποδύεται τον Ρώσο ηγέτη.

«Είναι η επιστροφή ενός κινηματογράφου πραγματικότητας, η ευαισθησία των σκηνοθετών, που επένδυσαν πολλά στον προβληματισμό για τα μεγάλα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου μας», δήλωσε ο Μπαρμπέρα.

Ο γίγαντας του streaming, Netflix, που δεν συμμετείχε στη Βενετία πέρυσι, επιστρέφει δυναμικά όχι μόνο με την ταινία Bigelow, αλλά και με την εκδοχή του «Φρανκενστάιν» από τον Guillermo del Toro και την κωμωδία-δράμα «Jay Kelly» του Noah Baumbach, οι οποίες διεκδικούν το πολυπόθητο βραβείο Χρυσού Λέοντα.

Άλλα σημαντικά έργα περιλαμβάνουν την ταινία «La Grazia» του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο, η οποία θα ανοίξει το φεστιβάλ, τη σάτιρα «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, το οικογενειακό τρίπτυχο «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους και την βιογραφική ταινία «The Smashing Machine» του Μπένι Σάφντι.

Μια πολύ διαφορετική βιογραφική ταινία είναι η «The Testament of Ann Lee» – μια μουσική εκδοχή της ζωής της ριζοσπαστικής ηγέτιδας των Shaker του 18ου αιώνα, σε σκηνοθεσία της Νορβηγίδας Μόνα Φάστβολντ.

Τρία έργα από την Ασία συμμετέχουν επίσης στο κύριο διαγωνιστικό πρόγραμμα – το «Girl» του Ταϊβανέζου Σου Τσι, το «No Other Choice» του Νοτιοκορεάτη Παρκ Τσαν-γουκ και το «The Sun Rises on Us All» του Κινέζας Κάι Σανγκτζούν.

Εκτός διαγωνισμού, αλλά ακόμα πολύ στο προσκήνιο, ο Λούκα Γκουαντανίνο παρουσιάζει την ταινία του «After The Hunt» με θέμα το #MeToo με την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί της Βενετίας.

Πρόεδρος της κύριας κριτικής επιτροπής είναι ο Αμερικανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, μαζί με τους συναδέλφους του σκηνοθέτες Στεφάν Μπριζέ, Μάουρα Ντελπερό, Κρίστιαν Μουνγκίου και Μοχάμεντ Ρασούλοφ, καθώς και τις ηθοποιούς Φερνάντα Τόρες και Ζάο Τάο.

Διαβάστε επίσης:

Το νέο έργο του Ζήση Ρούμπου, «ΤΟ ΣΠΟΤ» σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου στο Θέατρο Γκλόρια

Με «Σχέδιο Αντιγόνη» η ομάδα Εν Δυνάμει τον Σεπτέμβριο στη ΒΙΟ.ΜΕ.

«ΕΛΕΝΗ – Η δίκη μιας πόρνης» με την Λυδία Κονιόρδου: Τελευταίοι σταθμοί στην Αττική