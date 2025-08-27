«Hamnet»: Paul Mescal και Jessie Buckley ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία της Chloé Zhao (photos/video)

Οι υποψήφιοι για Όσκαρ Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal) και Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία της βραβευμένης με Όσκαρ σκηνοθέτριας Κλόε Ζάο (Chloé Zhao) με τίτλο «Hamnet».

Το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ (Maggie O’Farrell) του 2020, ενώ ανέλαβε το σενάριο μαζί με την Ζάο. Ξετυλίγει την τραγική ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν την απώλεια του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Η ταινία ακολουθεί το ζευγάρι στην προσπάθειά του να συμφιλιωθεί με την ανείπωτη απώλεια του μοναχογιού του και αποκαλύπτει πώς αυτή η προσωπική τραγωδία ενέπνευσε τον Σαίξπηρ να γράψει το θρυλικό, κλασικό έργο του, «Άμλετ», σύμφωνα με το Variety.

Oι Έμιλι Γουάτσον (Emily Watson), Τζάκομπι Τζουπ (Jacobi Jupe), Τζακ Σαλού (Jack Shalloo), Ντέιβιντ Γουίλμοτ (David Wilmot) και Τζο Άλγουιν (Joe Alwyn) συμπληρώνουν το καστ.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του «Hamnet» θα πραγματοποιηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τελουράιντ, ενώ θα ακολουθήσει η καναδική του παρουσίαση στο TIFF τον επόμενο μήνα.

Το μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ που υπήρξε best-seller των New York Times, έχει καταφέρει να πουλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες παγκοσμίως.

Η επιτυχία του βιβλίου επισφραγίστηκε με σημαντικές διακρίσεις, όπως το Women’s Prize for Fiction και το Fiction Prize των National Book Critics Circle Awards και τα δύο το 2020.

Η ταινία, που αποτελεί παραγωγή της Amblin Entertainment του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), θα κυκλοφορήσει από τη Focus Features σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες στις 27 Νοεμβρίου, ενώ η ευρύτερη διανομή της έχει προγραμματιστεί για τις 12 Δεκεμβρίου.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Λίζα Μάρσαλ (Liza Marshall), Πίπα Χάρις (Pippa Harris), Νίκολας Γκόντα (Nicolas Gonda), Σαμ Μέντες (Sam Mendes) και Σπίλμπεργκ.

