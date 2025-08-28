search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 11:38
28.08.2025 09:45

Φεστιβάλ Βενετίας: Θερμή υποδοχή για το «La Grazia» του Paolo Sorrentino (photos/videos)

28.08.2025 09:45
PaoloSorrentino_venicefestival

Οι Ιταλοί λατρεύουν τον Πάολο Σορεντίνο (Paolo Sorrentino). Το νέο του δράμα, «La Grazia» με πρωταγωνιστές τον Τόνι Σερβίλο (Toni Servillo) και την Άννα Φερτσέτι (Anna Ferzetti), που άνοιξε το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το βράδυ της Τετάρτης, έλαβε θερμό χειροκρότημα διαρκείας στο Λίντο.

Το σενάριο επίσης του διάσημου σκηνοθέτη ακολουθεί τον Mariano De Santis, στους τελευταίους μήνες της θητείας του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς καλείται να λάβει δύο κομβικές αποφάσεις: να επιτρέψει την ευθανασία με νόμο και να δώσει χάρη σε δύο καταδικασμένους για φόνο.

Το κοινό αποθέωσε την ταινία, με τον Σορεντίνο να βρίσκεται επί σκηνής και να χαιρετά τους θαυμαστές του μέσα στο κατάμεστο Θέατρο Sala Grande. Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους της πρεμιέρας ήταν η Τίλντα Σουίντον (Tilda Swinton) και η Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett).

Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον Σερβίλο. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2001 με το «One Man Up» και συνεχίστηκε σε σημαντικά έργα όπως τα «The Consequences of Love», «Il Divo Loro» και φυσικά το «The Great Beauty», το οποίο απέσπασε Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2014.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, ο Σορεντίνο –ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη Βενετία το 2001 με την ταινία «One Man Up»– μίλησε στο περιοδικό Variety για την απόφασή του να παρουσιάσει ένα θετικό παράδειγμα πολιτικού στην ταινία του.

«Καθημερινά στις ειδήσεις διαβάζουμε για αποφάσεις πολιτικών που πηγάζουν από παρορμητικότητα, επίδειξη δύναμης και περίεργες, διεστραμμένες ιδέες για το πώς λειτουργεί η οικονομία», δήλωσε.

«Αντί γι’ αυτό, ήθελα να απεικονίσω πώς θα έπρεπε να είναι ένας πολιτικός», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola) απένειμε στον Βέρνερ Χέρτζογκ (Werner Herzog) το Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.

Ο Κόπολα χαρακτήρισε τον κορυφαίο Γερμανό δημιουργό γνωστό για ταινίες όπως «Signs of Life», «Nosferatu the Vampyre», «Aguirre, the Wrath of God» και «Fitzcarraldo», ως «φαινόµενο χωρίς όρια, που διεισδύει σε κάθε γωνιά του κινηματογράφου». Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Κόπολα μετά την επέμβαση στην καρδιά που υποβλήθηκε στη Ρώμη νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η 82η διοργάνωση του Φεστιβάλ της Βενετίας θα ρίξει αυλαία στις 6 Σεπτεμβρίου.

