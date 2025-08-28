82ο Φεστιβάλ Βενετίας: Η Θεία Χάρη τα βάζει με την Πολιτική

Αν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι υπήρξε το alter ego του Φεντερίκο Φελίνι, για τον Πάολο Σορεντίνο, τον φερόμενο ως διάδοχο του maestro, ο Τόνι Σερβίλo είναι κάτι περισσότερο.

Ένας φύλακας-Άγγελος, ένα θείο δώρο, μια σωτήρια δύναμη. Το επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, πρωταγωνιστώντας για ακόμη μία φορά σε ταινία του «αδερφού» του σκηνοθέτη, αυτήν για την ακρίβεια που εγκαινιάζει την φετινή, πολλά υποσχόμενη MOSTRA.

Ο Τόνι Σερβίλο, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία «Η χάρη» του Ιταλού Πάουλο Σορεντίνο, φωτογραφίζεται για λογαριασμό του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας

Τίτλος, “LA GRAZIA”. Κεντρικός ήρωας, ο (φανταστικός) πρόεδρος της Ιταλίας. Η αμφισημία του τίτλου δεν διαρκεί για πολύ. Μπορεί ο (μαύρος) Πάπας ν’ αναφέρεται στη θεία Χάρη συνομιλώντας με τον φίλο του πολιτικό, ενώ η κόρη τού τελευταίου τον πιέζει ν’ αμνηστεύσει κάποιαν καταδικασμένη για την δολοφονία του άντρα της, μπορεί το διάταγμα για την ευθανασία να πηγαινοέρχεται από γραφείο σε γραφείο, μπορεί η αρχαιοελληνική Χάρις να συνοψίζεται στο πρόσωπα της πρόωρα χαμένης γυναίκας του, όμως άλλο είναι αυτό που απασχολεί τον πρωταγωνιστή υπό μορφήν επαναλαμβανόμενης απορίας: «Ποιός εξουσιάζει τη ζωή μας;»

Γυρεύοντας την απάντηση, αναμνήσεις τρυφερές και τραύματα ανείπωτα, ζήλια και προδοσία, έρωτας και πολιτική, παρόν και μέλλον, γραφειοκρατία, εθνικά σύμβολα και ραπ, συγκίνηση και ειρωνία, εξομολογήσεις και παρασκήνιο, σμίγουν άλλοτε αρμονικά κι άλλοτε μ’ αμηχανία σ’ ένα τεράστιο μωσαϊκό, φιλόδοξο και γοητευτικό, όπως μας συνηθίζει ο Σορεντίνο. Αν δεν υπερβαίνει τον πήχη των υψηλών προσδοκιών, σίγουρα αφήνει πίσω του την αρνητική παρένθεση της περσινής «Παρθενόπης» (από όπου απουσίαζε ο Σερβίλο) για να συμπληρώσει, είτε τα πολιτικά πορτρέτα για τον Αντρεότι ( “IL DIVO”) και τον Μπερλουσκόνι (“LORO”), είτε τις σπουδαίες ερμηνείες του ηθοποιού-φετίχ, στις «Συνέπειες του έρωτα» και στην οσκαρική “GRANDE BELLEZZA”.

Ο αγνώριστος Φράνσις Φορντ Κόπολα θα απονείμει Χρυσό Λιοντάρι για το σύνολο της προσφοράς του στον Βέρνερ Χέρτσογκ

Και τι καλύτερη σύμπτωση, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας κι έναρξη της διοργάνωσης στη SALA GRANDE, ο τιμημένος με τον Χρυσό Λέοντα καριέρας το 1992 Φράνσις Κόπολα ν’ απονέμει φέτος το ίδιο βραβείο στον Βέρνερ Χέρτσογκ, τον τολμηρό ανανεωτή του γερμανικού κινηματογράφου (“Αγκίρε”, “Φιτζκαράλντο”) και δημιουργό εξαιρετικών ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια. Το πρόσφατο (“GHOST ELEPHANTS”) πάντως ηγείται μιάς ομάδας παρόμοιων ταινιών που σχεδόν συνθέτουν, από μόνες τους, ένα νέο παράλληλο πρόγραμμα. Σ’ ένα άλλο, το “VENICE DAYS” συμμετέχει και η “Αρκουδότρυπα” του Στέργιου Ντινόπουλου και Κρυσιάνας Παπαδάκη, μ’ αφετηρία την ομότιτλη βραβευμένη στο φεστιβάλ Δράμας μικρού μήκους ιστορία δύο νεαρών γυναικών, μεταξύ φιλίας κι επιθυμίας, στη σύγχρονη επαρχία.

Η αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία θα πραγματοποιήσει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το άρωμα της ελληνικής παρουσίας ενισχύεται, έστω καταχρηστικά, με την “BUGONIA” του Γιώργου Λάνθιμου στο διαγωνιστικό τμήμα, όσο και μ’ έναν Έλληνοαμερικανό, τον Αλεξάντερ Πέιν, ως πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, μ’ εντυπωσιακή ομολογουμένως σύνθεση (Κρίστιαν Μουνγκίου, Στεφάν Μπριζέ, Ζάο Τάο, Φερνάντα Τόρες, Μάουρα Ντελπέρο, Μοχάμαντ Ρασούλοφ). Και μόνο η επιλογή τους από τον Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, τον επί 12ετία καλλιτεχνικό διευθυντή της Μόστρα, προδίδει τον ιδιαίτερα πολιτικό χαρακτήρα του 82ου φεστιβάλ. Ήδη, με την επιστολή που υπογράφουν αρκετές προσωπικότητες του σινεμά (Κεν Λόουτς, Τόνι Σερβίλο, αδερφές Ρορβάχερ κ.α.) και απαιτούν να τοποθετηθεί το φεστιβάλ σχετικά με την γενοκτονία στη Γάζα, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται. Δεν είναι όλα αστέρες του Χόλιγουντ, τουαλέτες και παρέλαση στο κόκκινο χαλί.

