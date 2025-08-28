Ο Scott Cooper αποθεώνει τον Jeremy Allen White – «Είναι συγκλονιστικός ως Springsteen»

Η νέα ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» φέρνει τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White), τον αγαπημένο πρωταγωνιστή της σειράς «The Bear», σε έναν απροσδόκητο ρόλο: αυτόν του θρύλου της ροκ, Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen).

Παρότι ο Γουάιτ μεγάλωσε με τη μουσική του «Bοss», σε συνέντευξή του στο ΑP παραδέχτηκε ότι δεν είχε ποτέ του τραγουδήσει.

«Δεν είχα τραγουδήσει ποτέ τίποτα, πόσο μάλλον Μπρους», είπε χαρακτηριστικά. «Ήταν ένα άλμα πίστης που κάναμε όλοι», συμπλήρωσε.

Το φιλμ της 20th Century Studios, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σκοτ Κούπερ (Scott Cooper), εστιάζει αποκλειστικά στη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» από τον ρόκερ το 1982, αποφεύγοντας το κλασικό βιογραφικό μοτίβο.

«Θυμάμαι στην αρχή να μιλάω με τον Σκοτ για το πρότζεκτ και να είμαι πολύ ενθουσιασμένος, αλλά του είπα επίσης: “Εγώ δεν ξέρω να παίζω κιθάρα και δεν έχω τραγουδήσει ποτέ πριν. Θα τα καταφέρουμε μαζί;”», θυμάται ο Γουάιτ προσθέτοντας: «Αλλά ο Σκοτ είχε πίστη όπως και ο Μπρους. Δείξαμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας».

Το «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου, είναι η πρώτη ταινία που βασίζεται στη ζωή του θρυλικού ροκ σταρ. Δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή του ίδιου του Σπρίνγκστιν, ο οποίος έδωσε τις δικές του ιδέες για το σενάριο, το κάστινγκ, ενώ ήταν παρών και στα γυρίσματα. Είναι επίσης ο πρώτος πρωταγωνιστικός κινηματογραφικός ρόλος για τον βραβευμένο με Emmy σταρ, ο οποίος ερμηνεύει όλα τα τραγούδια στην ταινία.

«Ήξερα ότι είχε τις δύο ιδιότητες που πραγματικά χαρακτηρίζουν τον Μπρους: την ταπεινότητα και την άνεση», ανέφερε ο Σκοτ. «Δεν ανησύχησα ποτέ. Είναι συγκλονιστικός», τόνισε.

Ένα σημείο καμπής για τον Γουάιτ ήρθε όταν πήγαν στο στούντιο της RCA στο Νάσβιλ για να ηχογραφήσουν τα περισσότερα από τα τραγούδια, μέσα σε 48 ώρες.

«Εκεί ένιωσα ότι βρήκα την αυτοπεποίθησή μου», συνέχισε ο πρωταγωνιστής. «Σε αυτό το στούντιο ηχογράφησης. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος και εσύ κατά κάποιο τρόπο είσαι μόνος. Και έπρεπε να ερμηνεύω τα τραγούδια του Μπρους ξανά και ξανά. Θυμάμαι ότι ένιωθα όλο και πιο κοντά στον άνθρωπο Μπρους», συμπλήρωσε.

Αποκάλυψε ότι το τραγούδι που τον άγγιξε ήταν το «My Father’s House», μία από τις πιο συγκινητικές μπαλάντες του Σπρίνγκστιν.

«Θυμάμαι ότι κάθε φορά που το τραγουδούσα το καταλάβαινα περισσότερο. Μάθαινα κάτι καινούργιο και κάθε φορά πήγαινα όλο και πιο βαθιά», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι η φιλόδοξη παραγωγή είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς (Warren Zanes) που κυκλοφόρησε το 2023.

Το καστ συμπληρώνουν oι Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong), Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham), Οντέσα Γιανγκ (Odessa Young), Πολ Γουόλτερ Χάουζερ (Paul Walter Hauser), Τζόνι Κανιζάρο (Johnny Cannizzaro), Χάρισον Γκίλμπερτσον (Harrison Gilbertson), Μαρκ Μάρον (Marc Maron), Ντέιβιντ Κραμχολτζ (David Krumholtz) και Κρις Τζέιμς (Chris Jaymes).

