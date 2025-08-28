«De Noche»: Σε συζητήσεις ο Pedro Pascal για τον ρόλο που «εγκατέλειψε» ο Joaquin Phoenix στο queer δράμα του Todd Haynes

Ο Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal) βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «De Noche» του καταξιωμένου σκηνοθέτη Τοντ Χέινς (Todd Haynes).

Η είδηση αυτή δίνει νέα προοπτική σε μια παραγωγή που είχε παγώσει, μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix) πριν από ένα χρόνο. Το πρότζεκτ που περιγράφεται ως ένα τολμηρό queer δράμα διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’30 και ακολουθεί δύο εραστές – έναν διεφθαρμένο αστυνομικό του Λος Άντζελες και έναν αυτόχθονα Αμερικανό- οι οποίοι αναγκάζονται να δραπετεύσουν στο Μεξικό.

Αν η συμφωνία ευοδωθεί, ο Πασκάλ θα συμπρωταγωνιστήσει με τον σταρ του «Top Gun: Maverick» Ντάνι Ραμίρεζ (Danny Ramirez), έχοντας το ρόλο του Φίνιξ ο οποίος παραιτήθηκε πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων στην Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος αποχώρησης.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία, που παράγεται από την Killer Films και υποστηρίζεται από την M2K Film, έχει ήδη πουληθεί σε διεθνείς διανομείς.

Η είδηση για πιθανή συμμετοχή του Πασκάλ έρχεται μέσα σε μία ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά για τον ηθοποιό, ο οποίος απέσπασε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Emmy για τον ρόλο του στη 2η σεζόν της σειράς του HBO «The Last of Us». Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στη μεγάλη οθόνη στο «The Fantastic Four: First Steps» της Marvel, καθώς και στα «Materialists» και «Eddington» της A24.

Ο Πασκάλ ολοκλήρωσε πρόσφατα και τα γυρίσματα της νέας ταινίας των Avengers, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το 2026. Σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσο, το καστ του «Avengers: Doomsday» είναι γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth), Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston), Πολ Ραντ (Paul Rudd) και Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan).

Επίσης, μέσα στον επόμενο χρόνο, ο σταρ θα επιστρέψει στο ρόλο του Din Djarin για το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα αυτή τη φορά στις αίθουσες.

Διαβάστε επίσης:

«Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισμό» στις 14 Οκτωβρίου στο Παλλάς

Ξαφνική αδιαθεσία για τον George Clooney – Ακύρωσε συνέντευξη τύπου στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ο Scott Cooper αποθεώνει τον Jeremy Allen White – «Είναι συγκλονιστικός ως Springsteen»