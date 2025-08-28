search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 14:47
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 13:28

«De Noche»: Σε συζητήσεις ο Pedro Pascal για τον ρόλο που «εγκατέλειψε» ο Joaquin Phoenix στο queer δράμα του Todd Haynes

28.08.2025 13:28
PedroPascal2808

Ο Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal) βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «De Noche» του καταξιωμένου σκηνοθέτη Τοντ Χέινς (Todd Haynes).

Η είδηση αυτή δίνει νέα προοπτική σε μια παραγωγή που είχε παγώσει, μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix) πριν από ένα χρόνο. Το πρότζεκτ που περιγράφεται ως ένα τολμηρό queer δράμα διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’30 και ακολουθεί δύο εραστές – έναν διεφθαρμένο αστυνομικό του Λος Άντζελες και έναν αυτόχθονα Αμερικανό- οι οποίοι αναγκάζονται να δραπετεύσουν στο Μεξικό.

Αν η συμφωνία ευοδωθεί, ο Πασκάλ θα συμπρωταγωνιστήσει με τον σταρ του «Top Gun: Maverick» Ντάνι Ραμίρεζ (Danny Ramirez), έχοντας το ρόλο του Φίνιξ ο οποίος παραιτήθηκε πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων στην Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος αποχώρησης.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία, που παράγεται από την Killer Films και υποστηρίζεται από την M2K Film, έχει ήδη πουληθεί σε διεθνείς διανομείς.

Η είδηση για πιθανή συμμετοχή του Πασκάλ έρχεται μέσα σε μία ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά για τον ηθοποιό, ο οποίος απέσπασε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Emmy για τον ρόλο του στη 2η σεζόν της σειράς του HBO «The Last of Us». Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στη μεγάλη οθόνη στο «The Fantastic Four: First Steps» της Marvel, καθώς και στα «Materialists» και «Eddington» της A24.

Ο Πασκάλ ολοκλήρωσε πρόσφατα και τα γυρίσματα της νέας ταινίας των Avengers, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το 2026. Σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσο, το καστ του «Avengers: Doomsday» είναι γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth), Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston), Πολ Ραντ (Paul Rudd) και Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan).

Επίσης, μέσα στον επόμενο χρόνο, ο σταρ θα επιστρέψει στο ρόλο του Din Djarin για το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα αυτή τη φορά στις αίθουσες.

Διαβάστε επίσης:

«Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισμό» στις 14 Οκτωβρίου στο Παλλάς

Ξαφνική αδιαθεσία για τον George Clooney – Ακύρωσε συνέντευξη τύπου στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ο Scott Cooper αποθεώνει τον Jeremy Allen White – «Είναι συγκλονιστικός ως Springsteen»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kiyv_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Ενδιαφερόμαστε για διαπραγματεύσεις», λέει η Μόσχα, μετά την πολύνεκρή επίθεση στο Κίεβο (Videos)

1
ADVERTORIAL

Προσφορά προπώλησης για την παράσταση «O Φιάκας» στο Από Μηχανής θέατρο

spitia-fotia-troizinia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία – Καίει κοντά σε σπίτια, επιχειρούν έξι εναέρια

venice_biennale
ADVERTORIAL

Η Nova και φέτος στο 82οΦεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα – υπερθέαμα για την Biennale και την εμβληματική Kim Novak καθώς και ανταποκρίσεις από την Πόλυ Λυκούργου

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ένταση μεταξύ Μαρινάκη και δημοσιογράφου στο Press Room για την Αίγινα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 14:46
kiyv_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Ενδιαφερόμαστε για διαπραγματεύσεις», λέει η Μόσχα, μετά την πολύνεκρή επίθεση στο Κίεβο (Videos)

1
ADVERTORIAL

Προσφορά προπώλησης για την παράσταση «O Φιάκας» στο Από Μηχανής θέατρο

spitia-fotia-troizinia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία – Καίει κοντά σε σπίτια, επιχειρούν έξι εναέρια

1 / 3