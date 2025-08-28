Ξαφνική αδιαθεσία για τον George Clooney – Ακύρωσε συνέντευξη τύπου στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney), φέρεται να μείωσε τις εμφανίσεις του την παραμονή της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας του «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Τhe Hollywood Reporter κατά την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ, (Τετάρτη 27 Αυγούστου), ο ηθοποιός ακύρωσε μια συνέντευξη Τύπου για το «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach), ενώ δεν παρευρέθηκε σε δείπνο με τους συντελεστές.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην παραγωγή, ο Κλούνεϊ ένιωσε αδιαθεσία και οι συνεργάτες του τον συμβούλευσαν να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του για να ξεκουραστεί, καθώς τον περιμένει μία πολύ απαιτητική Πέμπτη.

George Clooney Scales Back Venice Itinerary as He’s Feeling Under the Weather at Start of Festival https://t.co/lILog7E9Tl — The Hollywood Reporter (@THR) August 27, 2025

Στο σημερινό πρόγραμμα του σταρ περιλαμβάνονται η επίσημη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του Netflix και στη συνέχεια η πρεμιέρα τoυ «Jay Kelly» στην Sala Grande.

Αν και η κατάσταση του Κλούνεϊ λέγεται ότι δεν είναι σοβαρή, η αιτία της αδιαθεσίας παραμένει άγνωστη. Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον σταρ να επιβιβάζεται σε ένα σκάφος και να φεύγει από το Hotel Excelsior γύρω στις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) με προορισμό το σπίτι του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε φωτογραφηθεί στη Βενετία μαζί με την συμπρωταγωνίστριά του Λόρα Ντερν (Laura Dern). Έδειχνε κομψός κατά την άφιξή του στο Λίντο φορώντας ένα μπλε κοστούμι και ένα ριγέ πουκάμισο, χωρίς να μαρτυρά με την εμφάνισή του ότι δεν ένιωθε καλά.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τζορτζ και η σύζυγός του Αμάλ φιλοξένησαν τον Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler), τη σκηνοθέτιδα της «Barbie» Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig) και την Ιβ Χιούσον (Eve Hewson), κόρη του Μπόνο των U2, στη βίλα τους αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη λίμνη Κόμο.

Η ταινία «Jay Kelly» αναμένεται στην οθόνη στις 5 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί έναν «διάσημο κινηματογραφικό αστέρα (Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του (Σάντλερ) που ξεκινούν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ταξίδι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.

Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους Ράιλι Κίου (Riley Keough), Γκρέις Έντουαρντς (Grace Edwards), Στέισι Κιτς (Stacy Keach), Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson), Τζος Χάμιλτον (Josh Hamilton) καθώς και τον Βρετανό κωμικό Λένι Χένρι (Lenny Henry).

