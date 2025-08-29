search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

29.08.2025

«Bugonia»: Αυτό είναι το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου (video)

29.08.2025 08:53
BUGONIA_STONE

Με αφορμή και την παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia» δια χειρός Γιώργου Λάνθιμου την Πέμπτη, δόθηκε στη δημοσιότητα και το επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου φιλμ.

Το «Bugonia» είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον πολυτάλαντο δημιουργό, ενώ αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 «Save the Green Planet» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν (Jang Joon-Hwan).

Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν (Emma Stone), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις (Aidan Delbis) και Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone).

Η πολυαναμενόμενη ταινία φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Εmmy Γουίλ Τρέισι (Will Tracy) στο σενάριο, το οποίο εστιάζει «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής εταιρίας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Λάνθιμος κάνει μια θριαμβευτική επιστροφή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με το «Bugonia», την πρώτη του εμφάνιση μετά το Χρυσό Λέοντα που κέρδισε, πριν από δύο χρόνια για την ταινία «Poor Things», η οποία στη συνέχεια απέσπασε τέσσερα Βραβεία Όσκαρ.

Ο διάσημος σκηνοθέτης στην συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε με μαύρο παντελόνι και καφέ σακάκι, στο πέτο του οποίου είχε μια καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία ενώ η Έμα Στόουν τράβηξε τα βλέμματα ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα με δαντέλα και ασύμμετρο τελείωμα Louis Vuitton, πέδιλα Manolo Blahnik και κοσμήματα Tiffany & Co.

