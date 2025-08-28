Γιώργος Λάνθιμος: Με καρφίτσα την παλαιστινιακή σημαία στο Φεστιβάλ Βενετίας ο έλληνας σκηνοθέτης (photos/video)

Την αλληλεγγύη του στον λαό της Παλαιστίνης εξέφρασε ο έλληνας σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος, κατά την άφιξή του στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025.

Συγκεκριμένα, ο Λάνθιμος εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου για τη νέα του ταινία «Bugonia», φορώντας μία καρφίτσα στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης.

credit: AP

