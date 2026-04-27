Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο «Μήτσος» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» – Ο λόγος που εξαφανίστηκε μετά το τέλος της σειράς (Video)

Συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόν1» στο YouTube παραχώρησε ο Κώστας Ιντζεγιάν που το κοινό γνώρισε ως «Μήτσο» μέσα από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» του ΑΝΤ1.

17 χρόνια μετά το τέλος της σειράς, ο ηθοποιός μίλησε για το σήμερα, για την περίοδο που έπαιζε στο σίριαλ, αλλά και για τις αντιδράσεις που δέχεται από τον κόσμο όταν τον αναγνωρίζει.

Όσο για τον λόγο που εξαφανίστηκε μετά το τέλος της σειράς; «Κάπου εκεί στο 2009 – 2010 υπήρχε κάτι που το λέγαμε κρίση» απαντά…

Στον δρόμο, εξηγεί ότι άλλοι τον αναγνωρίζουν, χωρίς να θυμούνται, ωστόσο, πάντα από πού τον θυμούνται.

«Μου λένε: “κάτι μου θυμίζεις, δεν μπορώ να θυμηθώ από πού σε ξέρω», επισημαίνει, ενώ αναφερόμενος στην περίοδο που έπαιζε στο «Ευτυχισμένοι Μαζί» αποκάλυψε ότι παράλληλα δούλευε σε εταιρεία πληροφορικής, ενώ πήγαινε και σε δραματική σχολή.

Απόσπασμα της συνέντευξης δημοσιεύτηκε στο Tiktok

Διαβάστε επίσης:

