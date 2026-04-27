YFSF: Εντυπωσίασε ο Μέμος Μπεγνής σαν APON – «Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω τραγουδήσει» (Video)

Στη σκηνή του YFSF ανέβηκε για δεύτερη φορά ο Μέμος Μπεγνής, το βράδυ της Κυριακής, ο οποίος ήρθε σαν… APON, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Βοριάς».

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, μάλιστα, ο ηθοποιός κατόρθωσε να ενθουσιάσει τους χρήστες του Χ, με την προσπάθειά να επιβραβεύεται, λίγο αργότερα, και από τα θερμά σχόλια των κριτών.

«Πιστέψτε με, είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω τραγουδήσει. Και έχω τραγουδήσει δύσκολα πράγματα. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι απλό”. Είναι τρομερά δύσκολο. Έτρεμε η καρδούλα μου. Ήθελα να το ζήσω, όμως, πάρα πολύ» είπε ο ίδιος, με χαμόγελο, ο Μέμος Μπεγνής στην κριτική επιτροπή του σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1.

