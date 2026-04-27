Φωτιά στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Μαγνησίας (videos)

Φωτιά ξέσπασε στο Αστυνομικό Μέγαρο της Μαγνησίας όπου βρέθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το gegonota.news η φωτιά εκδηλώθηκε στα κρατητήρια και αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για εγκλωβισμένους κρατούμενους.

Για τον λόγο αυτό κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τελικά δεν χρειάστηκε να μεταφέρει κανέναν.

Στα κρατητήρια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχαν την ώρα που ξεκίνησε η πυρκαγιά 12 κρατούμενοι.

