ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 14:14
27.04.2026 12:34

Δίκη για Τέμπη: Διακόπηκε μέσα σε ένταση η διαδικασία – Αντιδράσεις για τη στάση του Δημοσίου, μύδροι από Κωνσταντοπούλου

Διεκόπη για αύριο η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τη σημερινή διαδικασία να «σφραγίζεται» από την προκλητική στάση του Δημοσίου, το οποίο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για 4 κατηγορούμενους.

Η δήλωση είναι για ηθική βλάβη και στρέφεται κατά του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας, τους συναδέλφους του στην απογευματινή βάρδια καθώς και του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Η στάση του Δημοσίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις: «Αν είναι δυνατόν, είναι πρόκληση», είπαν δικηγόροι οικογενειών θυμάτων, ενώ οι ίδιοι οι συγγενείς τόνισε ότι «μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι πρόκειται για προκλητική ενέργεια, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και από πλευράς δικηγόρων των κατηγορουμένων και η δίκη διεκόπη για λίγο.

Εν τω μεταξύ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας, οι δικηγόροι των κατηγορούμενων δήλωσαν ότι δεν είναι έτοιμοι να αντιλέξουν για τις παραστάσεις αυτές και επιφυλάχθηκαν να το κάνουν σε άλλη δικάσιμο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Τελικά το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. «Εκτός από το συνήγορο των 4 πρώτων κατηγορούμενων οι υπόλοιποι συνήγοροι θα πρέπει να αναπτύξουν τις αντιρρήσεις τους αύριο» είπε η πρόεδρος η οποία μάλιστα λόγω της έντασης που επικρατούσε στην αίθουσα είπε ότι «αυτό πρώτη φορά το αντιμετωπίζω». Επίσης, λίγο πριν διακόψει τη δίκη ανέφερε ότι «η επόμενη δικάσιμος θα είναι σε 30 ημέρες».

Διαβάστε επίσης:

Πανικός στο κέντρο της Αθήνας – Άνδρας σε αμόκ έσπασε 30 αυτοκίνητα με κοντάρι και το… κεφάλι!

Θεσσαλονίκη: Καταδικασμένος παιδόφιλος «έσπασε» τον κατ’ οίκον περιορισμό

Ηράκλειο: Δύο τραυματίες από επίθεση κρανοφόρων σε παρέα νεαρών – Τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε»

Υποκλοπές: Σάλος από την απόφαση του Αρείου Πάγου – Συνέντευξη Ανδρουλάκη το απόγευμα, κανένα σχόλιο για την απόφαση από Μαρινάκη – Αιχμή Τσίπρα: Ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει

Τσίπρας για Άρειο Πάγο: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο»

Κλείνει (ξανά) για 15 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης – Αποκλείει επέκταση ωραρίου μετά τις 23.00 ο Ταχιάος

Σάλος με τον σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ: Η φωτογραφία που τον δείχνει να βάζει την έγκυο γυναίκα του ως «ασπίδα» (video)

Ferrari Hypersail: Όταν το Maranello… βγαίνει στη θάλασσα (photos)

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Πανικός στο κέντρο της Αθήνας - Άνδρας σε αμόκ έσπασε 30 αυτοκίνητα με κοντάρι και το... κεφάλι!

