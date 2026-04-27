Δίκη για Τέμπη: Διακόπηκε μέσα σε ένταση η διαδικασία – Αντιδράσεις για τη στάση του Δημοσίου, μύδροι από Κωνσταντοπούλου

Διεκόπη για αύριο η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τη σημερινή διαδικασία να «σφραγίζεται» από την προκλητική στάση του Δημοσίου, το οποίο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για 4 κατηγορούμενους.

Η δήλωση είναι για ηθική βλάβη και στρέφεται κατά του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας, τους συναδέλφους του στην απογευματινή βάρδια καθώς και του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Η στάση του Δημοσίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις: «Αν είναι δυνατόν, είναι πρόκληση», είπαν δικηγόροι οικογενειών θυμάτων, ενώ οι ίδιοι οι συγγενείς τόνισε ότι «μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι πρόκειται για προκλητική ενέργεια, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και από πλευράς δικηγόρων των κατηγορουμένων και η δίκη διεκόπη για λίγο.

Εν τω μεταξύ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας, οι δικηγόροι των κατηγορούμενων δήλωσαν ότι δεν είναι έτοιμοι να αντιλέξουν για τις παραστάσεις αυτές και επιφυλάχθηκαν να το κάνουν σε άλλη δικάσιμο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Τελικά το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. «Εκτός από το συνήγορο των 4 πρώτων κατηγορούμενων οι υπόλοιποι συνήγοροι θα πρέπει να αναπτύξουν τις αντιρρήσεις τους αύριο» είπε η πρόεδρος η οποία μάλιστα λόγω της έντασης που επικρατούσε στην αίθουσα είπε ότι «αυτό πρώτη φορά το αντιμετωπίζω». Επίσης, λίγο πριν διακόψει τη δίκη ανέφερε ότι «η επόμενη δικάσιμος θα είναι σε 30 ημέρες».

