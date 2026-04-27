Πανικός στο κέντρο της Αθήνας – Άνδρας σε αμόκ έσπασε 30 αυτοκίνητα με κοντάρι και το… κεφάλι!

Πανικός τα ξημερώματα της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας άνδρας για άγνωστη αιτία, βρήκε στον δρόμο σε έξαλλη κατάσταση και με ένα ξύλινο κοντάρι άρχισε να σπάει τα αυτοκίνητα της γειτονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2:50, ενώ στο στόχαστρο του 29χρονου μπήκαν περίπου… 30 αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Ο άνδρας άρχισε να κοπανάει τα οχήματα με το κοντάρι, με τα χέρια, ακόμα και με το… κεφάλι του (!), σπάζοντας παρμπρίζ και τζάμια, και προκαλώντας βαθουλώματα στα ΙΧ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο 29χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβίαση του νόμου περί όπλων, αλλά και παράνομη διαμονή στη χώρα, καθώς δεν είχε χαρτιά.

