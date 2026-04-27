Τραγωδία στη Μεσσηνία: Άφησε σημείωμα και έπεσε στις ρόδες φορτηγού

Τραγωδία το μεσημέρι της Κυριακής στον δρόμο Καλό Νερό-Τσακώνα στο ύψος του Αετού Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, ένας 66χρονος κάτοικος Κοπανακίου έδωσε τέλος στη ζωή του πέφτοντας στις ρόδες διερχόμενου φορτηγόυ.

Όπως αναφέρει το messinialive, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε αφήσει σημείωμα που ανέφερε την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει.

