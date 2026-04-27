Νεκρός γάλλος τουρίστας στην Ικαρία

Τραγική κατάληξη είχε η επίσκεψη ενός Γάλλου τουρίστα στην Ικαρία, καθώς έχασε τη ζωή του σε δύσβατη περιοχή του νησιού την Κυριακή 26 Απριλίου.

Σύμφωνα με το ikariaki, το περιστατικό σημειώθηκε σε δύσβατη περιοχή στην περιοχή της Ερίφης, κοντά στις Ράχες, στη θέση Σελίνι στην Ικαρία όπου ο Γάλλος τουρίστας τραυματίστηκε θανάσιμα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πρόκειται ο άνδρας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρισκόταν μαζί με άλλους περιπατητές και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπεσε σε δύσβατο σημείο, στην Ερίφη Ικαρίας.

Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση ανάσυρσης άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από δύσβατο σημείο στην Ικαρία. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες καθώς και Ε/Π του ΕΚΣΕΔ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 26, 2026

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με επτά πυροσβέστες και τη συνδρομή ελικοπτέρου του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση ανάσυρσης, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

