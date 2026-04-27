Άγιος Δημήτριος: «Μας έπιασε όλους κρίση όταν μάθαμε ότι τον σκότωσε» – Σήμερα στο αυτόφωρο οι τρεις φίλοι του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου (video)

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας.

Η μητέρα της συντρόφου του δράστη, το μοιραίο βράδυ, τηλεφωνούσε στην κόρη της για να επιστρέψει στο σπίτι, αγνοώντας ότι βρισκόταν δίπλα στον δολοφόνο.

Την ίδια ώρα, σήμερα (27/4), η σύντροφος του δράστη και οι δύο φίλοι του θα δικαστούν στο αυτόφωρο για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Όσο ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος λειτουργούσε μετά το έγκλημα σαν να μη συνέβαινε τίποτα, πηγαίνοντας μάλιστα βόλτα στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, η είδηση του θανάτου του 27χρονου έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η μητέρα της συντρόφου του δράστη πάγωσε στην είδηση, καθώς το θύμα ήταν σε σχέση με την κόρη της για τρία χρόνια πριν χωρίσουν.

Της τηλεφώνησε να επιστρέψει στο σπίτι για να της πει ότι ο 27χρονος δεν είναι πια στη ζωή. Δεν γνώριζε όμως, ότι δίπλα στην κόρη της ήταν ο δολοφόνος του 27χρονου.

«Η μητέρα της συντρόφου άκουσε στη στενή κοινωνία του Αγίου Δημητρίου ότι δολοφονήθηκε το συγκεκριμένο παιδί, το οποίο το ήξερε, το αγαπούσε, το είχε τρία χρόνια και η ίδια μέσα στο σπίτι της, και για να μην ταραχτεί η κόρη της, την πήρε τηλέφωνο και της είπε ψευδώς, εικονικώς, ότι ο παππούς κάποιο πρόβλημα έχει και “σε παρακαλώ γύρισε στο σπίτι”», λέει ο δικηγόρος της 20χρονης Νίκος Ιωάννου.

Μετά το τηλεφώνημα της μητέρας, ο δράστης αποκαλύπτει, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ότι έχει μαχαιρώσει τον 27χρονο.

Ένας φίλος του τον ενημερώνει τηλεφωνικά ότι το θύμα της επίθεσης έχει πεθάνει.

«Μας έπιασε όλους κρίση όταν μάθαμε ότι τον σκότωσε»

«Τότε κατάλαβε ότι ήταν νεκρός, ότι τον είχε σκοτώσει. Έκανε το αμάξι δεξιά. Μπήκαμε στο Ιντερνετ και είδαμε τα δημοσιεύματα. Μας έπιασε όλους κρίση. Τα χάσαμε. Εγώ με τη φίλη μου δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε», λέει η φίλη της 20χρονης.

Ο 20χρονος όχι μόνο δεν παραδόθηκε, αλλά συνέχισε τις διαδρομές με το αυτοκίνητο των γονιών του, αλλά και ένα όχημα που είχε νοικιάσει.

Η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται για πολλές ώρες. Το πρωί της επόμενης ημέρας, ο δράστης τηλεφωνεί αρχικά στη σύντροφό του.

Σύντροφος δράστη: «Του είπα ότι δεν μπορώ να συγχωρέσω αυτό που είχε κάνει»

«Του είπα ότι δεν μπορώ να συγχωρέσω αυτό που είχε κάνει και θα πάω να πω την αλήθεια, και αυτό πρέπει να κάνει και ο ίδιος. Από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν μόνος του, δεν ξέρω με ποιους ήταν. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έκανε. Ο 27χρονος δεν άξιζε να έχει τέτοιο τέλος», ανέφερε η σύντροφος του δράστη.

Το βασικό ερώτημα είναι γιατί δεν αποκάλυψαν την αλήθεια παρά μόνο μετά από ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, θα ισχυριστούν ότι ήταν σε σοκ.

«Ώρες ώρες σκέφτομαι αυτό που έγινε και με πιάνουν τα κλάματα. Μακάρι να μπορούσα να είχα κάνει κάτι για να μη γίνουν όλα αυτά. Αλλά πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι ήταν ικανός να κάνει κάτι τέτοιο», ήταν τα λόγια φίλου του δράστη.

