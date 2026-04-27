ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 07:20
Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

27.04.2026 06:05

Καιρός: Ο ήλιος και η ζέστη σε θέση ισχύος… μέχρι πότε όμως;

Μετά τα χθεσινά 27άρια και την αίσθηση της θερμοκρασίας κάτω από τον ήλιο να αγγίζει ακόμα και τους 35°C, ο κόσμος δεν έχασε ευκαιρία και γέμισε τις παραλίες, δίνοντας μια πρόωρη καλοκαιρινή νότα στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Απριλίου.

Η ηλιοφάνεια και η ζέστη διατηρούν τη θέση ισχύος τους, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα και το «ταβάνι» να παραμένει στους 25-27 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά την άνοιξη, ο ήλιος δεν παίζει χωρίς αντίπαλο, αφού οι θερμικές βροχές στα ορεινά παραμονεύουν, ενώ το τριήμερο της Πρωτομαγιάς φαίνεται να φέρνει ένα νέο «plot twist» με τάση για ψύχρα και βροχές.

Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ο ήλιος θα κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους τις θερμές ώρες της ημέρας, τα οποία αναμένεται να δώσουν λίγες τοπικές βροχές στην Ήπειρο και στα υπόλοιπα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα είναι πιο ασθενείς, έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 21-23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ σε Ρόδο, Αττική, Ηλεία, Αργολίδα, Αιτωλοακαρνανία και Άρτα ο υδράργυρος θα ακουμπήσει τους 25 με 27 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, ανέμους αρχικά βορειοδυτικούς 3-4 μποφόρ που αργότερα θα στραφούν σε πιο εξασθενημένους νοτιάδες, και θερμοκρασία από 10 έως 22-23 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη το σκηνικό παραμένει παρόμοιο με τον υδράργυρο να επιμένει στους 23-25 βαθμούς στη Ρόδο και την κεντρική χώρα. Οι βροχές την Τρίτη θα εστιαστούν στην Ήπειρο και τα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ την Τετάρτη φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο τα κεντροανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι μέχρι τότε δεν φαίνεται να προκαλούν προβλήματα, πνέοντας στα 4 με 6 μποφόρ σε στεριά και θάλασσα.

Σχετικά με το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν πως από την Πέμπτη κάτι αλλάζει. Ο Απρίλιος παραμένει ένας ατμοσφαιρικά ασταθής μήνας, καθώς οι ψυχρές μάζες που έχουν απομείνει στα ψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας από τον χειμώνα μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν ανατροπές. Αν και υπάρχει μια τάση για πτώση της θερμοκρασίας και βροχές, είναι ακόμα νωρίς για να αποφασίσετε την εκδρομή σας αποκλειστικά βάσει καιρού. Θα ανανεώνουμε τα δεδομένα καθημερινά, οπότε μείνετε συντονισμένοι για την τελική «ετυμηγορία»!

