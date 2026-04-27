ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 00:50
Μάλι: Νεκρός ο υπουργός Άμυνας της χώρας έπειτα από επίθεση ανταρτών (Video)

Νεκρός από επίθεση ανταρτών έπεσε ο υπουργός Άμυνας του Μάλι, Σαντιό Καμαρά, όταν δράστες στόχευσαν την κατοικία του κοντά στην πρωτεύουσα Μπαμακό, σε ένα κύμα συντονισμένων επιθέσεων τζιχαντιστών και αυτονομιστών που σαρώνει τη χώρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ισά Ουσμάν Κουλιμπαλί, δήλωσε ότι ο Καμαρά έχασε τη ζωή του όταν οι δράστες στοχοθέτησαν το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για επίθεση με παγιδευμένο φορτηγό, πιθανότατα καμικάζι, κοντά στην πρωτεύουσα Μπαμακό.

Νωρίτερα, μέσα ενημέρωσης και συγγενείς του υπουργού είχαν μεταδώσει την είδηση του θανάτου του, η οποία επιβεβαιώθηκε επισήμως αρκετές ώρες αργότερα.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Δυτική Αφρική.

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία που επικαλούνται την οικογένεια του Καμαρά και γαλλικά μέσα ενημέρωσης, από την επίθεση σκοτώθηκαν επίσης τουλάχιστον τρία μέλη της οικογένειάς του.

Η επίθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα συντονισμένων ενεργειών από τζιχαντιστικές οργανώσεις και αυτονομιστές σε διάφορες περιοχές του Μάλι.

