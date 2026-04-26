Παλαιστίνη: Η Φάταχ του Αμπάς ήρθε πρώτη στις δημοτικές εκλογές στη Δυτική Όχθη, χωρίς ψηφοδέλτια η Χαμάς

Η Φάταχ, το κόμμα του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2005, ήρθε πρώτη στις δημοτικές εκλογές σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό, και ήταν οι πρώτες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Πρωτιά της Φάταχ σε Χεβρώνα, Τουλκάρεμ και Σαλφίτ

Οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης και της Γάζας ψήφισαν το Σάββατο για να εκλέξουν δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, μέσα σε κλίμα απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Το επίσημο ψηφοδέλτιο της Φάταχ, «Σταθερότητα και Γενναιοδωρία», αναδείχθηκε πρώτο στη Χεβρώνα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης, καθώς και στην Τουλκάρεμ και στη Σαλφίτ, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η οποία έχει την έδρα της στη Ραμάλα.

Μουστάφα: «Έκφραση της εθνικής βούλησης του παλαιστινιακού λαού»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα χαρακτήρισε τις εκλογές «έκφραση της εθνικής βούλησης του παλαιστινιακού λαού».

Ο ίδιος εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμμετοχή της Ντέιρ ελ Μπάλα, στη Λωρίδα της Γάζας, στις τοπικές εκλογές, κάνοντας λόγο για «ένα πρώτο βήμα προς ένα πιο συμπεριληπτικό εθνικό πλαίσιο μέχρι να επιτύχουμε την ενότητα σε όλη την Παλαιστίνη».

Χωρίς ψηφοφορία σε Ραμάλα και Ναμπλούς

Σε μεγάλες πόλεις, όπως η Ραμάλα και η Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία.

Στις δύο αυτές περιπτώσεις υπήρχε μόνο ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο είτε συνδεόταν με τη Φάταχ είτε κυριαρχούνταν από αυτήν, καθιστώντας τη διαδικασία της ψηφοφορίας περιττή.

Η εικόνα στην Τζενίν

Στην Τζενίν, πόλη της βόρειας Δυτικής Όχθης γνωστή για τη μακροχρόνια ένοπλη αντίστασή της κατά της ισραηλινής κατοχής, η Φάταχ απέσπασε έξι από τις 15 έδρες.

Τον ίδιο αριθμό εδρών εξασφάλισε και το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο «Τζενίν».

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ομάδες νεαρών ανδρών να πανηγυρίζουν στο κέντρο της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα που αναφέρονταν σε τοπικές ένοπλες παρατάξεις και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα ως ήττα για τη Φάταχ.

Η συμμετοχή στις κάλπες

Σε όλη τη Δυτική Όχθη, η συμμετοχή ανήλθε στο 53,4%, με τις εκλογές να οργανώνονται σε 183 δήμους.

Στη Ντέιρ αλ Μπάλα, το ποσοστό συμμετοχής ήταν σαφώς χαμηλότερο, καθώς ψήφισε μόλις το 22,7% των 70.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Χωρίς ψηφοδέλτια της Χαμάς

Τα περισσότερα ψηφοδέλτια είτε ευθυγραμμίζονταν με τη Φάταχ είτε δεν συνδέονταν με κανένα κόμμα.

Κανένα ψηφοδέλτιο δεν συνδεόταν με τη Χαμάς, την ισλαμιστική οργάνωση που είναι αντίπαλη της Φάταχ και ελέγχει σχεδόν τη μισή Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τα δύο και πλέον χρόνια πολέμου με το Ισραήλ.

Τα συμβούλια των παλαιστινιακών πόλεων και χωριών είναι υπεύθυνα για βασικές υπηρεσίες, όπως το νερό, η αποχέτευση και οι τοπικές υποδομές.

Ωστόσο, δεν διαθέτουν νομοθετική εξουσία.

