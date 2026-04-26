search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 00:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.04.2026 23:31

Μυτιλήνη: Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 24χρονου κτηνοτρόφου

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση ενός νεαρού κτηνοτρόφου από την περιοχή της Άγρας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας stonisi.gr, τα ίχνη του 24χρονου αγνοούνται από το βράδυ του Σαββάτου.

Ο νεαρός φέρεται να επικοινώνησε με τη μητέρα του περίπου στις 20:00, ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν στα ζώα, όπου είχε μεταβεί από τις πρωινές ώρες. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις αστυνομικές αρχές από τους στενούς συγγενείς του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ παράλληλα οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από οικεία πρόσωπα, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του νεαρού.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3