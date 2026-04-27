ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 07:19
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

27.04.2026 07:13

Δίκη για τα Τέμπη: Ολοκληρώνονται οι δηλώσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας – «Παρών» για πρώτη φορά και το Δημόσιο (video)

Με τις τελευταίες δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, τη Μεγάλη Δευτέρα, δήλωσαν παράσταση οι περισσότεροι από τους 230 υποστηρίζοντες την κατηγορία που συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, δηλαδή συγγενείς θυμάτων, τραυματίες, δικηγορικοί σύλλογοι και το Σωματείο Ελλήνων Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης».

Κάποιοι δήλωσαν στο δικαστήριο πως δεν επιθυμούν να παρασταθούν ενώ άλλοι ανακοίνωσαν για πρώτη φορά την πρόθεση τους να δηλώσουν παράσταση όπως έγινε στην τελευταία συνεδρίαση με το ελληνικό Δημόσιο δια της εκπροσώπου του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η δήλωση του Δημοσίου για να ακολουθήσουν στη συνέχεια τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων ως προς την παρουσία των υποστηριζοντων την κατηγορία.

Να σημειωθεί πως εκκρεμεί αίτημα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και συνηγόρου συγγενών θυμάτων Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Το συγκεκριμένο αίτημα όπως ανέφερε η πρόεδρος θα εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των νομιμοποιήσεων για να μπορούν να τοποθετηθούν όσοι συνήγοροι το επιθυμούν.

Θυμίζουμε πως είναι σε ισχύ η διάταξη της προέδρου αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται κάθε φορά στο ακροατήριο αλλά και των δημοσιογράφων που καλύπτουν τη δίκη. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων και στη συνέχεια αναμένεται να εκδοθεί νέα.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι 33 εξ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίές μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα:

α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Οι 35 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή ενώ τέσσερα στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Η δίκη διεξάγεται στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λάρισας). Σχετικά με την καταλληλότητα της αίθουσας είναι σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας μετά από καταγγελίες συγγενών θυμάτων.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος έχουν ζητηθεί έγγραφα και φάκελοι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας και την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου Λαρισαίων, διατάχθηκε επιτόπια αυτοψία στο χώρο από πραγματογνώμονα-μηχανικό ο οποίος στη συνέχεια θα προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης ενώ ζητήθηκε από το αρμόδιο στέλεχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα που αφορούν τις Τεχνικές Υπηρεσίες να ενημερώσει για τις ενέργειες που έγιναν αφού παρελήφθη η αίθουσα προκειμένου να γίνει κατάλληλη προς χρήση για τις ανάγκες της δίκης.

